Seven.AM ra mắt BST thu đông

Hãng tung ra những mẫu thiết kế ấn tượng trong chương trình Charming Night tại Hà Nội.

Được biết đến là một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu dành cho giới công sở nhưng thời gian gần đây, Seven.AM đã có bước chuyển mình mạnh mẽ khi liên tiếp tung ra những bộ sưu tập mới dành cho giới trẻ.

Năm nay, màu vàng và xanh cobalt tiếp tục tạo nên "cơn sốt" với các nhà thiết kế thời trang thế giới. Nắm bắt được xu hướng đó, Seven.AM đã tận dụng hai gam màu này trong bộ sưu tập thu đông của mình nhằm mang đến sự trẻ trung, lôi cuốn và tạo nên sự đột phá trong phong cách dành cho phái đẹp.

Không chỉ mang đến chương trình những mẫu thiết kế ấn tượng, Seven.AM còn là "nhà tài trợ vàng" của chương trình thiện nguyện "Cùng em tới trường” với nhiều phần quà giá trị cho năm học mới dành tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.

Một số mẫu trang phục trong chương trình Charming Night:

Váy cách điệu từ áo măng tô kết hợp với dây lưng.

Áo thun oversize và được khoác ngoài với blazer dáng bay cùng quần.

Quần culottes cạp cao kết hợp với áo blazer sát nách, thắt dây lưng cùng áo khoác măng tô.

Váy xòe vàng kết hợp với áo khoác mô-tô ngắn.

Chân váy xòe họa tiết hoa kết hợp với blazer dáng dài thắt dây lưng.

Váy ôm, tay choàng cánh dơi, cổ lông và được nhấn nhá với hai đường xẻ tà.

Jumpsuit kết hợp cùng blazer dáng bay.

Váy suông trẻ trung kết hợp cùng áo măng-tô khoác ngoài.

Áo blazer họa tiết hoa kết hợp với sơ-mi và quần skinny.

Siêu mẫu Bảo Ngọc tái xuất đầy ấn tượng với Thời trang Seven.AM.

Hệ thống showroom Seven.AM:

- 18 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: 04 3936 3826.

- 77 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04 6680 8948.

- 146 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Tel: 04 3538 1072.

- 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Tel: 04 3311 3779.

- TTTM Times City, Minh Khai, Hà Nội. Tel: 04 3200 1061.

- Big C Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội. Tel: 04 6257 3558.

- Big C Hải Dương. Tel: 0320 383 0177.

- 75 Cầu Đất, Hải Phòng. Tel: 031 373 4777.

- Big C Vĩnh Phúc. Tel: 0211 371 1037.

- 243 Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên. Tel: 0280 384 0177.

- Số 2 Hàng Tiện, Nam Định. Tel: 0350 352 7997.

- 116 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Vinh. Tel: 038 352 7677.

- 17 Đại Lộ Lê Lợi, Thanh Hóa. Tel: 037 371 7179.

- 110 Lê Lợi, Thái Bình. Tel: 036 364 5777.

- Số 7 Lê Hồng Phong, Ninh Bình - dự kiến khai trương 1/10.

Facebook: www.facebook.com/Style.Seven.AM.

Web: www.sevenam.vn.

(Nguồn: Seven.AM)