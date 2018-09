Seven.AM ra mắt bộ sưu tập 'Nghe thu'

Tiết trời giao mùa là nguồn cảm hứng để các nhà thiết kế của Seven.AM sáng tạo và cho ra mắt bộ sưu tập mới.

Những mẫu thiết kế mới được thể hiện với tông màu nhẹ trên nền chất liệu gấm ngoại nhập, đang được ưa chuộng và thịnh hành trong mùa thu năm nay. Luôn đi tiên phong, cập nhật xu hướng thời trang trên thế giới, các sản phẩm được cách tân để phù hợp với phụ nữ Việt.

Đáp ứng nhu cầu thời trang của người tiêu dùng tại Thái Nguyên, đầu tháng 10/2013, Seven.AM khai trương showroom mới tại 243 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Showroom mới có trang thiết bị hiện đại, luôn cập nhật đầy đủ những mẫu thiết kế của hãng.

Những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập 'Nghe thu':

Hệ thống Showroom của Seven.AM:

- 243 Hoàng Văn Thụ (Đại lý xe máy SYM Bình Tỵ cũ), TP Thái Nguyên (Sắp khai trương). Tel:0280.3840.177/0289.3840.677

- 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Tel: 04.33.113.779.

- 146 Thái Hà, Hà Nội, Tel: 04.35381072.

- 77 Kim Mã, Hà Nội. Tel: (04)66 808 948.

- 68 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 04.38246362/04.668.11406.

- Big C Long Biên, Hà Nội, Tel: 04.62573558- Big C Vĩnh Phúc. Tel: 0211.3711037.

- Big C Hải Dương, Tel: 0320. 3830177.

- Số 2 Hàng Tiện - Thành phố Nam Định, Tel: 0350.352.7997.

- 116 Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Vinh, Tel: 038.352.7677.

- 75 Cầu Đất, Hải Phòng. Tel: 031.3734777

Hotline: 0165.691.8888; Website: sevenam.vn

Ngọc Điệp