Seven.AM khuyến mãi lớn

Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, thương hiệu giảm giá 30% toàn bộ sản phẩm xuân hè mới từ ngày 4 đến 8/3.

Hàng nghìn sản phẩm mới nhất đều được ưu đãi lên đến 30%. Đây là món quà ý nghĩa mà Seven.AM dành tặng phái đẹp. Cùng thời gian trên, hãng cũng cho ra mắt bộ sưu tập "The Seven.AM Dress" với những mẫu trang phục ấn tượng, bắt kịp xu hướng thế giới. Các nhà thiết kế của thương hiệu giới thiệu với các tín đồ thời trang những định hướng chính về phong cách, màu sắc, hoa văn, chất liệu của hãng.

Hòa trong những xu hướng được ưa chuộng trên khắp các sàn diễn thời trang quốc tế, "The Seven.AM Dress" đưa ra những thiết kế mới tôn vinh vẻ đẹp cổ điển, thanh nhã với họa tiết caro nhỏ, màu xanh cô-ban, xanh tím than, vải in hoa tông trầm vintage mềm mại. Trong bộ sưu tập, các chi tiết và dây lưng cảm hứng bohemian của thập niên 70 mang đến cảm giác thi ca bay bổng của mùa hè châu Âu cho phái đẹp Á Đông. Toàn bộ các mẫu trang phục trong bộ sưu tập The Seven.AM Dress cũng có mặt trong chương trình khuyến mại dịp 8/3 này.

Một số mẫu thiết kế tiêu biểu của bộ sưu tập The Seven.AM Dress:

Thông tin chi tiết, xem tại: sevenam.vn. Hotline: 01656918888.

(Nguồn: Seven.AM)