Seven.AM khuyến mại dịp 8/3

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, Seven.AM áp dụng khuyến mại 20% toàn bộ sản phẩm hè mới từ ngày 6/3 đến 8/3.

Sau khi khuyến mại 20%, với mỗi hóa đơn 1 triệu đồng, khách sẽ được tặng thêm voucher 200.000 đồng. Nhân dịp này, hãng cũng cho mắt bộ sưu tập mới March’s Colors.

Các thiết kế mới có kiểu dáng, màu sắc phù hợp với mùa hè với kỹ thuật tạo hoa 3D nổi. Đây là một trong những xu hướng xuất hiện nhiều trên các sàn catwalk thế giới. Bộ sưu tập sử dụng các chất liệu cao cấp như: lụa, gấm, thô ép nhiệt tạo bề mặt nổi…

Hệ thống showroom của Seven.AM:

- Số 18 Hàng Bài, Hà Nội. Tel: 043.936.3826.

- 77 Kim Mã, Hà Nội. Tel: (04)66 808 948.

- 146-Thái Hà, Hà Nội, Tel: 04.35381072.

- 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Tel: 04.33.113.779.

- Big C Long Biên, Hà Nội, Tel:04.62573558.

- TTTM Time City Hà Nội (Gian hàng 37- Đường Thanh Niên). Tel: 043.200.1061.

- 68 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 04.38246362/04.668.11406.

- 75 Cầu Đất, Hải Phòng. Tel: 031.3734777.

- 116 - Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, Tel: 038.352.7677.

- Big C Vĩnh Phúc. Tel: 0211.3711037.

- 243 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên (Đối diện cổng phụ Đại học Y Dược Thái Nguyên)- Tel:0280.3840.177/0289.3840.677.

- Số 2 Hàng Tiện, Thành phố Nam Định, Tel: 0350.352.7997.

- Big C Hải Dương, Tel: 0320. 3830177.

Thông tin liên hệ mua buôn: 092.405.8888/email: banhangonline@sevenam.vn

