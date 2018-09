Seven.AM 'Gọi Giáng sinh về'

Noel năm nay, Seven.AM tập trung vào các màu sắc rực rỡ và chất liệu ấm áp, phù hợp với không khí mùa đông.

Các màu sắc như đỏ, xanh, trắng được xem là biểu tượng của Giáng sinh và đây cũng là tông màu chủ đạo được sử dụng trong bộ sưu tập "Gọi Giáng sinh về". Trong mùa lạnh, chị em thường thích lựa chọn các tông màu sặc sỡ để làn da rạng rỡ hơn. Những chất liệu len, dệt kim, dạ, nỉ... được các nhà thiết kế sử dụng linh hoạt, biến tấu khéo léo để tạo nên trang phục phù hợp. Các kiểu áo khoác và váy "2 trong 1" sẽ giúp chị em trẻ trung, phong cách mà vẫn ấm áp.

Bộ sưu tập "Gọi Giáng sinh về" đang được bày bán tại tất cả các cửa hàng của hệ thống Seven.AM trên toàn quốc. Hai showroom mới tại Times City (khai trương ngày 24/12) và 18 Hàng Bài (mở cửa ngày 20/12) tập hợp nhiều mẫu váy mới nhất với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập mùa Giáng sinh và năm mới, Seven.AM áp dụng giảm giá từ 30% đến 50% trên hàng nghìn sản phẩm thu đông.

