Seven.AM đồng hành cuộc thi tìm kiếm người mẫu

Giám đốc thương hiệu Seven.AM - diễn viên Hải Anh muốn thông qua cuộc thi, mang thời trang đẳng cấp quốc tế đến với phụ nữ Việt.

Tại buổi casting của chương trình “Tìm kiếm người mẫu Elite Việt Nam 2014” diễn ra vào ngày 20/7, diễn viên Hải Anh đã rất tự tin khi tạo dáng, pose hình cùng dàn hotgirl Hà Thành. Là ông chủ của thương hiệu thời trang nổi tiếng - Seven.AM, Hải Anh cho biết anh có mặt tại sự kiện này với vai trò là nhà tài trợ, đồng hành cùng chương trình Elite Model Look Việt Nam.

Khi được hỏi lý do Seven.AM quyết định tài trợ cho cuộc thi trong giai đoạn nền kinh tế khá khó khăn như hiện nay, anh cho biết: “Trước tiên, đây là một cuộc thi tìm kiếm người mẫu, mà người mẫu thì đương nhiên sẽ liên quan đến thời trang. Một điều đặc biệt nữa, tiêu chí của cuộc thi là mang đến một sân chơi tầm cỡ quốc tế với các cô gái trẻ Việt Nam. Điều này phù hợp với tiêu chí mà Seven.AM hướng tới là mang thời trang đẳng cấp quốc tế đến với phụ nữ Việt. Vì vậy, tôi mong khán giả sẽ luôn đồng hành cùng chương trình cũng như thời trang Seven.AM".

Với quy mô lớn và cách thức tổ chức chuyên nghiệp của những đơn vị uy tín trong ngành truyền thông, cuộc thi Elite Model Look 2014 - phiên bản Việt sẽ là cơ hội tỏa sáng cho tất cả các cô gái trẻ độ tuổi từ 18 đến 25 có ước mơ sải bước trên sàn catwalk quốc tế.

Một số hình ảnh trong buổi casting:

Diễn viên Hải Anh chụp ảnh cùng siêu mẫu Hà Anh.

Hà Anh là một trong ba vị giám khảo quyền lực của cuộc thi.

Chị Quỳnh Nga - Trưởng phòng marketing thương hiệu thời trang Seven.AM chụp ảnh cùng siêu mẫu Hà Anh tại sự kiện.

Diễn viên Hải Anh chụp ảnh cùng các người đẹp Hà Thành.

Diễn viên Hải Anh tham dự sự kiện cùng với vợ và con trai (ngoài cùng bên phải).

Ông chủ thời trang Seven.AM pose hình cùng hotgirl Hà Lade và Hà Min.

Hotgirl Hà Min rất chăm chỉ tham gia các sự kiện về thời trang tại Hà Nội.

MC Ngọc Trang với phong cách “White on White” tới dự sự kiện.

Hệ thống showroom Seven.AM:

- 18 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: 04 3936 3826

- 77 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội - Tel: 04 6680 8948

- 146 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội - Tel: 04 3538 1072

- 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội - Tel: 04 3311 3779

- TTTM Times City, Minh Khai, Hà Nội - Tel: 04 3200 1061

- Big C Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội - Tel: 04 6257 3558

- Big C Hải Dương - Tel: 0320 383 0177

- 75 Cầu Đất, Hải Phòng - Tel: 031 373 4777

- Big C Vĩnh Phúc - Tel: 0211 371 1037

- 243 Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên - Tel: 0280 384 0177

- 2 Hàng Tiện, Nam Định - Tel: 0350 352 7997

- 116 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Vinh - Tel: 038 352 7677

- 17 Đại Lộ Lê Lợi, Thanh Hóa - Tel: 037 371 7179

- 110 Lê Lợi, Thái Bình - Tel: 0363 645 777

Facebook: www.facebook.com/Style.Seven.AM.

Web: www.sevenam.vn.

(Nguồn: Seven.AM)