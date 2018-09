Seine Fashion ưu đãi lớn nhân dịp ra mắt bộ sưu tập chào năm mới

Những thiết kế mới trong BST Winter ballads tựa như bản ballads ngọt ngào, lãng mạn giữa mùa đông.

BST Winter ballads của Seine gồm những thiết kế theo thiên hướng tối giản, không cầu kỳ về họa tiết hay đính kết phụ kiện. Đó là các mẫu măng tô, đầm đơn sắc tông màu pastel, đan xen hài hòa cùng gam màu ấm nóng của đỏ nhung, cam đất, pha chút lạnh của xanh rêu. Điểm nhấn của các thiết kế là đường cup cắt tinh tế trên nền chất liệu dạ cao cấp lên form, mang đến vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại và cuốn hút cho phái đẹp Việt.

Ra mắt bộ sưu tập như một món quà tri ân khách hàng trong ngày đầu năm mới, Seine đồng thời triển khai chương trình Best of January - Sale up to 70% tất cả sản phẩm trên toàn hệ thống từ 5/1.

Một số thiết kế nổi bật trong BST Winter ballads:

