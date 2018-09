Sao Việt rạng rỡ diện đồ G9 Moza dự sự kiện

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Huyền My, siêu mẫu Thúy Hằng, MC Vân Hugo, ca sĩ Mỹ Tâm đầy cuốn hút tại sự kiện của thương hiệu.

Các người đẹp đều chọn cho mình những mẫu trang phục từ các bộ sưu tập Black and White, Women in Love và Mother and Daughter mới ra mắt của thương hiệu. Các thiết kế gây ấn tượng bởi kiểu dáng và sự phá cách, từ nhẹ nhàng đến cá tính. Điểm nổi bật của các bộ sưu tập là tôn vinh những trang phục đơn giản nhưng tinh tế và độc đáo.

Sự kiện lần này còn có phần trình diễn ấn tượng của ca sĩ Mỹ Tâm và Quang Anh - Quán quân The Voice Kid mùa đầu tiên.

Từ 12/4 đến18/4, thương hiệu G9 Moza áp dụng chương trình khuyến mãi, giảm 30% toàn bộ sản phẩm trong đó có 3 bộ sưu tập mới ra mắt trên toàn hệ thống showroom và kênh online.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngọt ngào trong thiết kế dạ tiệc phối màu đen trắng.

Thiết kế đầm dạo phố thanh lịch, in họa tiết to bản cách điệu với đường xẻ vai.

Á hậu Huyền My lựa chọn một mẫu thiết kế giới hạn trong bộ sưu tập "Women in Love" của hãng.

MC Thanh Vân Hugo rạng rỡ trong thiết kế trễ vai mang phong cách thời trang thập niên 50.

Siêu mẫu Thúy Hằng cuốn hút và sang trọng khi diện mẫu jumpsuit.

Ngay khi xuất hiện, ca sĩ Mỹ Tâm đã khiến khán giả bùng nổ và cổ vũ hết mình.

Quang Anh - Quán quân The Voice Kid mùa đầu chững chạc với phần trình diễn.

Dàn mẫu chuyên nghiệp trong các thiết kế thời trang mang tính ứng dụng của hãng.

Dàn mẫu và khách mời của G9 Moza.

Sự kiện để lại nhiều ấn tượng cho các khách mời.

Liên hệ: G9 Moza

Website: g9moza.com.vn - Facebook:www.facebook.com/g9moza

Hệ thống showroom thời trang công sở cao cấp G9 Moza:

- G9 Moza Thanh Hóa - 23 - 25 Cao Thắng, TP Thanh Hóa. ĐT: 02376 537 637

- G9 Moza 253 Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.66872076

- G9 Moza 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04.6293.5566

- G9 Moza TTTM BigC Thăng Long, Hà Nội. ĐT: 04.6254.1476

- G9 Moza TTTM BigC Lê Trọng Tấn, Hà Nội.

Hệ thống đại lý thời trang công sở cao cấp G9 Moza:

- G9 Moza TTTM BigC Long Biên, Hà Nội. ĐT: 04.6257.3556

- G9 Moza TTTM BigC Vĩnh Phúc. ĐT: 0211.3711.713

- G9 Moza TTTM BigC Thiên Trường Nam Định. ĐT: 0350.3677.516

- G9 Moza TTTM BigC Việt Trì. ĐT: 0210.3913.676

- G9 Moza TTTM BigC Quảng Ninh. ĐT: 033.3820.976

- G9 Moza tổ 20, P.Mường Thanh, TP Điện Biên. ĐT: 0912.293.555

- G9 Moza 48 Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên. ĐT: 0168.900.2777

- G9 Moza 20 Phan Bội Châu, TP Đông Hà, Quảng Trị. ĐT: 091.411.9977

(Nguồn: G9 Moza)