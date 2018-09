Xiêm y các đệ nhất phu nhân Mỹ qua 15 lễ nhậm chức tổng thống

Barbara Bush, 1989

Ngắm nhìn phu nhân Tổng thống George H. W. Bush (khi đó đã 64 tuổi) trong chiếc váy gam xanh hoàng gia xếp nếp cầu kỳ do chính mình thực hiện, nhà thiết kế Arnold Scaasi đã cảm thán: "Đây đúng là người bà cuốn hút nhất nước Mỹ" (the most glamorous grandmother in the United States).