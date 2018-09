Trang phục dân tộc của người đẹp Việt ngày càng được đầu tư

Tiếp sau phần thi 'Traditional Dance', hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục dự thi tài năng trong khuôn khổ cuộc thi 'Miss World 2017'. Mỹ Linh đã chọn biểu diễn độc tấu đàn bầu, giai điệu mash-up giữa 2 bài hát 'Trống cơm' và 'We are the world'.