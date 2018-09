Tóc Tiên mặc 'đụng hàng' cả bộ Dior với Angelababy, Lâm Tâm Như

Nữ ca sĩ khoe vóc dáng mảnh mai cùng thần thái cuốn hút trong set đồ do nhà mốt nước Pháp thiết kế.

Xuất hiện trên bìa tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam tháng 4, Tóc Tiên diện cả set đồ đến từ thương hiệu lừng danh Dior. Trang phục của nữ ca sĩ nằm trong BST xuân 2018 của nhà mốt và được nguời mẫu Africa Penalver trình diễn trên sàn catwalk thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris.

Tóc Tiên khoe vóc dáng mảnh mai trong set đồ hiệu.

Nhờ vẻ xinh đẹp cùng thần thái phù hợp với set đồ high fashion nên Tóc Tiên nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Angelababy diện nguyên set đồ Dior từng được người mẫu trình diễn trên sàn catwalk.

Trước đó, ngôi sao Hoa ngữ Angelababy từng xuất hiện trong set đồ này trên đường phố Paris. Mỹ nhân gốc Thượng Hải diện "y xì" set đồ người mẫu từng trình diễn. Bà mẹ một con hiện là đại sứ của thương hiệu Dior tại Trung Quốc.

Lâm Tâm Như cũng từng diện mẫu thiết kế trong BST xuân 2018 của thương hiệu nước Pháp.

Ngoài Angelababy, Lâm Tâm Như cũng từng diện set đồ đắt giá này. Tuy nhiên, ngôi sao Đài Loan thay thế áo sơ mi trắng bằng áo phông kẻ in slogan: "Why have there been no great women artists?".

Duk Sun