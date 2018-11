Sao Việt chọn trang phục dự show Chung Thanh Phong

Chi Pu, Gil Lê, Quỳnh Anh Shyn, Minh Triệu và Khánh Linh đại diện cho 5 phong cách khác nhau. Họ tự chọn trang phục nằm trong các thiết kế mới nhất của Chung Thanh Phong để xuất hiện trên thảm đỏ của show thời trang 'I am What I am', diễn ra vào 26/11 tại TP HCM.