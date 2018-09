Rima Thanh Vy: 'Tôi sợ bị nói bắt chước Minh Tú ở Asia's Next Top Model'

Thanh Vy muốn mang đến hình ảnh đa màu sắc với nhiều tình huống kịch tính nhưng phải liên quan đến cô trong chương trình.

- Lý do gì khiến chị dự thi Asia's Next Top Model?

- Tháng 9/2017, tôi nhận được lời mời tham gia chương trình trực tiếp từ ban tổ chức quốc tế với tư cách cá nhân, nhưng tôi từ chối vì thấy bản thân không phù hợp và vướng bận một số lịch trình khác. Đầu năm 2018, họ lại liên lạc, hỏi thăm công việc của tôi hoàn tất chưa và gửi lời mời lần hai. Lúc này, tôi đặt câu hỏi vì sao mình được ban tổ chức quan tâm nhiều như thế. Sau này tìm hiểu, tôi biết tên mình nằm trong một danh sách nhiều ứng viên và là cái tên may mắn được quan tâm. Tôi vẫn phải gửi các video casting gồm: catwalk, giao tiếp bằng tiếng Anh... Ban tổ chức tiếp tục kiểm tra chỉ số hình thể, mái tóc màu gì, dài hay ngắn, mắt cận hay không... Tất cả quy trình còn khó hơn cả thi hoa hậu.

Tôi rất áp lực khi đi thi lần này, bởi lo sợ vấp phải sự phản đối hay so sánh với chị Minh Tú - Á quân mùa giải trước. Nhưng ban tổ chức chia sẻ rằng cuộc thi năm nay có tiêu chí khác hoàn toàn (Beyond limit - Phá bỏ giới hạn) và mong muốn tìm kiếm thí sinh đến từ Việt Nam mang màu sắc mới so với các năm trước. Chính lời động viên ấy khiến tôi cân nhắc và quyết định tham gia vì không muốn bỏ lỡ một cơ hội đến hai lần.

Rima Thanh Vy tại cuộc thi Asia's Next Top Model 2018. Ảnh: BTC

- Chị lấy danh hiệu gì để tham gia một cuộc thi cấp quốc tế?

- Trong quá trình làm việc trước cuộc thi, ban tổ chức thông báo Việt Nam có hai đại diện, trong đó tôi thi với tư cách cá nhân. Nhưng sang Thái Lan, không hiểu vì lý do gì hay bên ban tổ chức có sự thay đổi khiến người còn lại của Việt Nam không tham dự được. Do đó, tôi là thí sinh duy nhất tham gia vào cuộc thi năm nay với tư cách cá nhân. Từ trước đến nay, các thí sinh đến từ Việt Nam luôn bị thiệt thòi nên tôi ý thức được mình cần phải làm gì, cố gắng giữ và bảo vệ hình ảnh Việt Nam xuyên suốt cuộc thi.

- Những khó khăn ban đầu của chị khi đến với cuộc thi?

- Suốt khoảng hai tháng trước khi lên đường, tôi âm thầm chuẩn bị, từ tập gym, ăn uống cho đến trang phục. Đó là những khó khăn lớn nhất khi lần đầu tham gia một cuộc thi quốc tế. Chưa kể, tính tôi chỉ muốn tự lập. Nhà thiết kế Vietino đã hỗ trợ khoảng 90% trang phục trong tổng số 50 kg hành lý tôi mang đến cuộc thi. Chưa biết mình tiến xa thế nào, tôi đặt mục tiêu mang đến một hình ảnh thí sinh Việt Nam chỉn chu và thời trang nhất. Ngoài ra, cơ thể thuộc dạng khó hấp thụ chất dinh dưỡng nên tôi khá lo lắng nếu sang một đất nước khác trong thời gian dài. Ban tổ chức cũng yêu cầu tôi cần trông khỏe mạnh hơn trước khi nhập cuộc.

Vốn tiếng Anh cũng là một thử thách lớn. Ở Việt Nam, tôi tự tin mình giao tiếp tốt vì có cơ hội làm việc với nhiều người nước ngoài. Nhưng bước vào môi trường các thí sinh sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ, tôi gặp áp lực ghê gớm. Ngay phần giới thiệu đầu tiên, khán giả có thể thấy tôi bị khớp về phát âm và cần một số phụ đề. Ý thức chuyện đó, tôi tập trung rèn luyện thêm tiếng Anh và mọi thứ dần trở nên suôn sẻ, lưu loát. Tôi hài lòng vì sự nỗ lực của mình.

- Là thí sinh thấp nhất cuộc thi, chị có điểm mạnh nào để phát huy và khẳng định bản thân?

- Tôi có thế mạnh tạo dáng, biểu cảm. Ở thử thách chụp hình đầu tiên, tôi là người chụp gần cuối. Các thí sinh còn lại đứng xem và bày tỏ sự ngạc nhiên. Họ nói thẳng rằng không thể tin tôi có khả năng tạo dáng tốt như thế và từng nghĩ tôi có khả năng bị loại sớm nhất. Nên từ những vòng sau tôi tự tin phát huy kỹ năng ấy. Bên cạnh đó, tôi luôn thể hiện một hình ảnh thí sinh cầu tiến, nỗ lực học hỏi, thay đổi bản thân. Nhưng bên ngoài, tôi tỏ ra mạnh mẽ và là người mà thí sinh khác phải dè chừng.

Trước đó, ngay từ lúc bước xuống sân bay và gặp các thí sinh khác, tôi nghĩ: "Ôi chắc mình phải về sớm quá". Các bạn rất đẹp, kinh nghiệm làm việc lâu năm. Thí sinh Beauty (Myanmar) hoạt động ở Thái Lan và có biển quảng cáo ngay tại sân bay, Jesslyn của Indonesia làm người mẫu từ năm 13 tuổi... Họ có quá nhiều kinh nghiệm, biết bản thân cần thể hiện thế nào trước ban giám khảo và ống kính máy quay. Chỉ có tôi, Han, Iko là ba thí sinh "bình thường nhất", chưa kể tôi còn thấp nhất cuộc thi. Nhưng nghĩ kỹ, tôi hiểu mình có tố chất và kỹ năng phù hợp thì ban tổ chức mới mời mình tham gia. Bước vào cuộc thi, cơ hội của 14 thí sinh như nhau, được đấu với họ cũng là một trải nghiệm thú vị mà tôi có được.

- Bạn đánh giá kết quả thi của mình trong hai tuần đầu tiên ra sao?

- Trong set chụp, giám khảo Yu Tsai có khen một câu khiến tôi rất vui: "Bạn là thí sinh có hình đẹp duy nhất sau 5 phút chụp". Nên ở vòng loại trừ, thú thật tôi kỳ vọng bức ảnh của mình đẹp hơn như thế. Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, đây có thể là cách ban tổ chức thúc đẩy tôi cố gắng hơn ở những tuần sau. Nếu bản thân giành thứ hạng cao ngay từ những tập đầu, có thể tôi sẽ khó tiến xa được. Riêng phần thử thách catwalk, tôi khá buồn với điểm thử thách gần áp chót. Lúc đó tôi và nhiều thí sinh khác không hiểu được đề bài, không biết mình cần phải làm gì, một phần do đây là thử thách đầu tiên của chương trình.

Tiếng Anh được sử dụng xuyên suốt cuộc thi và có quá nhiều từ chuyên môn khiến bạn khó nắm bắt. Vì thế, ngay sau tập đầu, tôi xác định rèn luyện thêm vốn ngoại ngữ, phát huy khả năng thích ứng nhanh. Nói vui đôi lúc cần nhìn mặt đoán ý để nhanh chóng thực hiện tốt hơn các thử thách.

Bước sang tuần thứ hai, chụp ảnh với chủ đề "Hồ thiên nga", tôi ghép cặp với Pim và cả hai trao đổi kỹ lưỡng trong hậu trường. Nhờ vậy, chúng tôi nhận được nhiều lời khen về sự thể hiện và tinh thần làm việc nhóm. Nếu tuần đầu đứng gần chót, tuần thứ hai tôi vươn lên vị trí thứ 5 và lấy đó tiếp thêm động lực cố gắng. Và tôi đạt được một kết quả khả quan tại cuộc thi năm nay.

Thanh Vy (trái) vươn lên vị trí thứ 5 ở thử thách chụp hình đôi ở tập 2. Ảnh: BTC

- Trong trailer tập 3, khán giả nhận thấy chị ngất xỉu. Chị nghĩ gì trước nhận xét muốn tạo drama (kịch tính) giống Minh Tú mùa trước?

- Do tập đó chưa phát sóng, tôi xin phép không chia sẻ. Trước khi đặt chân sang Thái Lan, có một số người cũng khuyên nếu tôi thẳng tính thì cứ tạo drama. Tôi suy nghĩ rất nhiều, thấy điều đó không nên vì dễ mang đến một hình ảnh tiêu cực cho Việt Nam. Chưa kể, đây vẫn là truyền hình thực tế nên mình không thể kiểm soát hết mọi tình huống. Tôi cũng sợ bị nhận xét bắt chước chị Minh Tú năm ngoái. Vì thế, tôi sẽ tạo cho mình sự đa màu sắc hơn với khá nhiều tình huống căng thẳng trong cuộc đều liên quan đến tôi.

- Sự thay đổi lớn nhất của chị sau khi tham gia cuộc thi?

- Từ đầu cuộc thi, tôi xác định tinh thần lạc quan, thoải mái nên đến khi dừng bước, không có điều gì khiến tôi hối tiếc mà thấy yêu đời hơn. Từ chỗ là cô gái thấp nhất, tôi vượt qua nhiều giới hạn qua việc tranh tài với nhiều thí sinh tài giỏi, chứng minh khả năng qua việc tạo dáng, catwalk, giao tiếp tiếng Anh.

Quan trọng hơn, tiếng nói và sự nỗ lực của tôi được ban tổ chức và thí sinh công nhận, dù ban đầu không được đánh giá cao. Sau cuộc thi, công việc của tôi thuận lợi hơn và có nhiều lời mời làm viêc tại Thái Lan. Nhưng tính tôi cầu toàn, muốn cân nhắc kỹ lưỡng trước những quyết định quan trọng.

Rima Thanh Vy tên thật là Nguyễn Phương Thanh Vy, sinh năm 1995 và có chiều cao 1,68m. Cô từng dự thi Miss Ngôi Sao 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 và lọt top 9 chung cuộc. Ngoài công việc người mẫu ảnh, Thanh Vy còn tham gia diễn xuất và góp mặt trong MV của nhiều ca sĩ như: Ngô Kiến Huy, Hoài Lâm... Mới đây, cô tham gia bộ phim "11 niềm hy vọng".

Anh Tuấn