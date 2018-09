Nữ hoàng Anh xuất hiện tại tuần lễ thời trang London

Nữ hoàng Anh ngồi hàng ghế đầu tuần lễ thời trang London

The Sun đưa tin, Nữ hoàng Anh đã tới dự show thời trang của nhà mốt Richard Quinn hôm 20/2 (thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang London). Bà diện bộ suit màu xanh thanh lịch đính pha lê Swarovski do Angela Kelly thiết kế. Đây cũng là lần đầu tiên Nữ hoàng Elizabeth II tham dự một trong bốn tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới (bao gồm London, New York, Milan và Paris).

Nữ hoàng Elizabeth II tham dự show thời trang của Richard Quinn. Ảnh: AP

Nữ hoàng ngồi hàng ghế đầu cùng tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ - Anna Wintour (bên phải) và Caroline Rush - giám đốc điều hành Hội đồng thời trang Anh quốc. Nhân dịp này, bà công bố khởi động lễ trao giải thường niên của hoàng gia dành cho thiết kế Anh nhằm công nhận vai trò ngành công nghiệp thời trang đối với xã hội và ngoại giao. Người thắng giải năm nay là NTK Richard Quinn.

Duk Sun