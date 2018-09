NTK gốc Việt được Jennifer Lopez và nhiều sao Hollywood yêu thích

Thái Nguyễn sinh năm 1980 tại miền Nam Việt Nam. Bố mẹ anh sở hữu một ngôi trường tư chuyên về may mặc. Lên 9 tuổi, cậu bé Thái Nguyễn đã học cách may vá và nhận ra niềm đam mê thời trang của mình. Năm 1993, Thái cùng gia đình sang Mỹ định cư. Bố mẹ anh từng hy vọng con trai mình chọn sự nghiệp khác bởi họ hiểu rõ những áp lực cũng như nhu cầu cao của ngành công nghiệp thời trang. Tuy nhiên, Thái quyết định theo đuổi ước mơ từ thuở nhỏ và gắn bó với nghề thiết kế. Sau khi tốt nghiệp trường Fashion Institute of Design and Merchandising năm 2002, Thái Nguyễn bắt đầu sự nghiệp tại California với vị trí nhà thiết kế phụ của thương hiệu BCBG Max Azria. Năm 2004, nhằm thỏa mãn tình yêu nghệ thuật và theo đuổi sự tự do sáng tạo, anh rời BCBG và bắt đầu cho ra đời những tác phẩm của riêng mình. Dần dần, trang phục gắn mác Thai Nguyen Atelier chinh phục được nhiều ngôi sao Hollywood, xuất hiện trên hàng loạt tạp chí như Vogue Italy, Vanity Fair, New Beauty...