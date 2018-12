Những bộ cánh 'hở' nhất của Meghan từ khi làm dâu hoàng gia

Lễ diễu binh Trooping the Colour ngày 9/6 là sự kiện hoàng gia quan trọng đầu tiên mà Meghan góp mặt kể từ sau đám cưới. Bất chấp quy tắc thời trang của hoàng gia Anh, tân công nương mặc đầm trễ vai đặt may từ nhà mốt Carolina Herrera. Lựa chọn này của cô trở thành tâm điểm bàn luận trên thế giới và hầu hết ý kiến đều cho rằng nó không phù hợp cho lễ Trooping the Colour trang trọng.