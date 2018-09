Một kiểu túi hiệu - hai số phận khi vào tay Sơn Tùng, Đức Phúc

Mẫu túi xách thắt lưng với phom dáng độc đáo cùng dòng chữ 'Common sense is not so common' nằm trong bộ sưu tập thu đông 2017 kết hợp giữa Gucci và nghệ sỹ trẻ người Tây Ban Nha Coco Capitán có giá 28 triệu.