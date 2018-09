Mâu Thuỷ: 'Tôi tin mình đủ sức xây dựng sự nghiệp tại New York'

Người mẫu chia sẻ về bước tiến mới trong sự nghiệp người mẫu khi được trải nghiệm thực tế tại thị trường thời trang Mỹ.

- Cùng tham gia ‘tấn công’ thị trường thời trang thế giới, nhưng lại không được nhắc đến nhiều như Hoàng Thùy, Kha Mỹ Vân. Điều này đồng nghĩa với việc chuyến đi của chị có kết quả không mấy khả quan?

- Trong gần 6 tháng ở New York, tôi nhận ra mình có thể làm được nhiều hơn những điều mong đợi ở bản thân trước đây. Tôi được ký hợp đồng với công ty quản lý Wilhelmina Models tại New York, là công ty lớn, uy tín và có mặt trên nhiều quốc gia khác nhau. Để vào được Wilhelmina Models đã không phải là chuyện đơn giản, chưa kể làm được hồ sơ và thủ tục để lấy working visa là điều vô cùng nhọc nhằn. Tôi may mắn được công ty quản lý tại Việt Nam hỗ trợ thủ tục này và có cơ hội làm việc tại đất nước cờ hoa, một trong 4 thị trường thời trang sôi động và lớn của thế giới.

Suốt gần 6 tháng qua, thay vì cuộc chiến trên sàn runway, tôi được công ty định hướng là người mẫu thương mại - commercial model. Tôi đã có được kha khá hợp đồng với những thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, các sản phẩm làm đẹp lớn trên thế giới như Maybelline, James Allen Jewelry, Shu Uemura, Old Navy, Padora, Carlisle collection, Vantage Apparel, Saks.com, Rachel Roy, David's Bridal, Avon, Haute Hippie... Tôi nghĩ mình đã có được kha khá “chiến lợi phẩm” nhất định sau những tháng làm việc tại thị trường quốc tế. Lý do tôi gọi công việc của mình là cuộc chiến hay chiến lợi phẩm bởi vì nếu bạn tham gia một buổi casting cho các nhãn hàng này bạn sẽ hiểu mức độ cạnh tranh như thế nào, mức độ đào thải và yêu cầu gay gắt trong công việc ra sao. Người mẫu thật sự là một nghề có tính cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt.

Trở về Việt Nam sau một khoảng thời gian làm việc tại Mỹ, Mâu Thuỷ cảm thấy hạnh phúc vì mình đã có được một số chiến lợi phẩm đáng kể.

- Theo chị, lý do nào khiến bản thân mình chưa có nhiều cơ hội sải bước trên sàn catwalk của những tuần lễ thời trang danh tiếng?

- Thành công đâu chỉ phụ thuộc vào tài năng mà còn phải có chút yếu tố may mắn nữa. Tôi thấy mình gặt hái được nhiều thành quả đó chứ. Đâu phải người mẫu nào cũng có cơ hội đầu quân cho công ty Wilhelmina Models, được làm việc với hàng chục nhãn hàng thời trang danh giá như tôi đâu. Mà hình tượng tôi hướng đến là một người mẫu quảng cáo, chứ không phải là một siêu mẫu catwalk như mọi người vẫn nghĩ. Trong thế giới người mẫu có rất nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Điểm mạnh của bạn là gì, các công ty quản lý sẽ nhấn mạnh vào điều đó mà khai thác. Bạn nhìn tôi thì sẽ thấy tôi không phải dạng người mẫu mình dây, có xương gò má cao và đậm chất châu Á. Tôi sở hữu vẻ đẹp lai với mắt hai mí và làn da bánh mật khoẻ mạnh. Tôi cảm thấy hài lòng với điểm mạnh của mình và đang cố gắng phát huy nó nhiều hơn.

- Người mẫu Việt nhận được cát-xê không cao tại các show diễn thế giới, còn công việc người mẫu ảnh của chị thế nào?

- Cát-xê người mẫu cho các nhãn hàng quảng cáo ở Việt Nam hay quốc tế như nhau, đều có mức chi phí tốt hơn gấp 4-5 lần. Vì vậy, các hợp đồng tôi kiếm được trong thời gian làm việc không chỉ giúp tôi sống và chi tiêu tại thành phố đắt đỏ như New York mà tôi còn có dư mang về. Tôi có thể không quá nổi tiếng trong ngành quảng cáo tại nước ngoài, nhưng tôi tin mình đủ sức để xây dựng sự nghiệp tại kinh đô thời trang New York.

- Nếu tự nhận xét, so với dàn quán quân của 'Vietnam’s Next Top Model' các mùa đã qua, chị hơn - thua họ ở điểm gì?

- Tôi nghĩ thật khó để so sánh các quán quân Vietnam’s Next Top Model với nhau. Mỗi người sở hữu các khả năng, ưu thế phù hợp với từng phân khúc thị trường khác nhau. Nhưng một điều tôi tự tin ở mình là sức trẻ và những gì làm được trong thời gian qua tại Mỹ là động lực để theo đuổi sự nghiệp người mẫu quảng cáo của mình.

Mâu Thuỷ cho biết, sàn diễn thời trang không phải là mục tiêu phấn đấu của cô, thay vào đó là con đường làm người mẫu quảng cáo.

- Hoàng Thùy là một trong những chân dài đắt show ở thị trường quốc tế. Theo chị, lý do nào giúp cô ấy có được thành tích đáng kể?

- Thật sự, tôi cũng khá bận với các hoạt động và lịch làm việc của mình suốt thời gian qua nên không theo dõi những thành tích của Thuỳ. Tuy nhiên, tôi nghĩ không chỉ Thuỳ mà cả tất cả những người mẫu Việt Nam khác đang làm việc song song nhiều thị trường khác nhau, việc được sải bước trên các sàn diễn thời trang hay nhận được các hợp đồng quảng cáo tại quốc tế đều là nỗ lực của họ. Họ là những cô gái có mục tiêu trong công việc, tự tin với vẻ đẹp của mình và không bao giờ từ bỏ ước mơ. Công thức này nói ra có vẻ đơn giản nhưng để theo đuổi và sống với nó mỗi ngày là điều không dễ. Tôi nghĩ, các bạn người mẫu tại Việt Nam phải yêu công việc của mình gấp 3-4 lần so với các người mẫu khác ở các nước.

- Bước tiến của chị khá chậm, trong khi mỗi năm lại có thêm nhiều gương mặt người mẫu trẻ. Một chiến lược dài hơi cho việc phát triển sự nghiệp chị đã nghĩ đến chưa?

- Tôi thấy càng nóng vội càng dễ làm hư chuyện. Tôi cứ làm hết sức có thể, theo đúng con đường mình đã chọn. Ê kíp công ty đã cùng tôi vạch ra chiến lược phát triển sự nghiệp “người mẫu quảng cáo”. Trước mắt, tôi sẽ sang New York mỗi năm một đến hai lần để làm việc. Thời gian còn lại tôi sẽ tập trung phát triển tại thị trường Việt Nam. Ở Việt Nam tôi đang có tham vọng mình sẽ xuất hiện với một hình ảnh và phong cách mới, khác biệt hơn. Tôi muốn tìm kiếm, tham gia vào các dự án phim ảnh, các hoạt động giải trí nhiều hơn, thay vì chỉ làm một công việc là nghề người mẫu. Tôi thấy mình có khả năng lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác phù hợp với kỹ năng của mình.

Duy Khánh thực hiện

Ảnh: Chanh