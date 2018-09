Đỗ Long phủ nhận Hương Giang đi trễ làm ảnh hưởng show diễn

Nhà thiết kế bảo vệ Hoa hậu Chuyển giới trước thông tin cô bị cho là đi muộn tại chương trình 'Into the Dark'.

Tối 24/6, show diễn "Into the Dark" kỷ niệm 8 năm theo đuổi sự nghiệp thời trang của Đỗ Long đã được tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Chương trình dự kiến bắt đầu vào 20h30, tuy nhiên thực tế giờ khai màn trễ hơn so với kế hoạch khoảng 15 phút.

Ngay sau khi show diễn kết thúc, thông tin Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang, một trong các vedette của chương trình, đến trễ làm ảnh hưởng đến thời gian tổ chức được lan truyền. Hồng Quế - người tham gia show diễn - chia sẻ trên trang cá nhân ám chỉ một người đẹp có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp. "7h30 mới xuất hiện để make up trong khi 8h bắt đầu show diễn khiến 1.000 người phải chờ. Thật quá vô duyên, cứ có tí danh là cho phép mình không coi ai ra gì", dòng tâm trạng trên Facebook của Hồng Quế thu hút sự chú ý của giới người mẫu.

Hương Giang bị một số người mẫu tố cáo đi muộn, nhưng Đỗ Long đã nhanh chóng đưa ra phản hồi bênh vực cô.

Không chỉ Hồng Quế, một số người mẫu tham gia show diễn cũng khẳng định Hương Giang 19h30 mới xuất hiện. Vì vedette tới muộn, cộng thêm thời gian trang điểm cho cô dẫn tới show diễn bắt đầu trễ hơn dự kiến. Tuy nhiên, theo Đỗ Long, Hương Giang đến đúng lịch hẹn.

Chia sẻ với Ngoisao.net, nhà thiết kế cho biết vì chương trình có nhiều ngôi sao tham dự, nhưng các người đẹp lại có chung một đội chuyên gia trang điểm nên phải sắp xếp thời gian hợp lý. Theo Đỗ Long, Hương Giang được hẹn lúc 19h30 đến để make-up và cô tới đúng vào giờ này. Anh chia sẻ thêm, khi Hương Giang đến, cô còn phải chờ vì khi ấy chuyên gia trang điểm vẫn đang còn hỗ trợ Phạm Hương.

Hương Giang trình diễn trong show Đỗ Long

Hương Giang trình diễn trong show Đỗ Long