Dấu mốc thời trang trong 12 năm tình yêu của Jolie - Pitt

Tháng 2/2012, ở lễ ra mắt In the Land of Blood and Honey, Brad một lần nữa thể hiện hình ảnh lịch lãm cùng suit, trong khi nữ đạo diễn của phim hút mọi ánh nhìn với thiết kế Ralph & Russo kết hoa 3D độc đáo.