Đầm của Marilyn Monroe bán được 4,8 triệu USD, lập kỷ lục đấu giá

Mới đây, thiết kế cao cấp này đã lên sàn đấu giá ở Los Angeles và được mua bởi hệ thống bảo tàng Ripley's Believe It Or Not với mức giá kỷ lục 4,8 triệu USD (khoảng 107 tỷ đồng) - vượt xa con số 3 triệu USD kỳ vọng ban đầu, theo Los Angeles Times. Nó cũng xô đổ kỷ lục cũ 4,6 triệu USD mà một trang phục khác của Marilyn (chiếc váy trắng cô mặc trong phim The Seven Year Itch) từng lập vào năm 2011.