'Cuộc chiến' giày đế khủng của mỹ nhân Việt

Trong show diễn "The Little Black Dress" của NTK Đỗ Mạnh Cường hôm 9/12 vừa qua, nhiều model đã bị trẹo chân liên tiếp, một phần vì họ phải catwalk trên đôi giày 25 cm chênh vênh. Bất chấp điều đó, quán quân Next Top Hoàng Thùy vẫn sử dụng đúng mẫu giày này để tham dự lễ trao giải Tech Awards, tối 5/1.