Cao Ngân nỗ lực tăng 7kg để thoát mác 'cò hương'

Chân dài nổi lên từ Vietnam's Next Top Model có khoảng thời gian về quê dưỡng bệnh, đi tập gym và cố gắng ăn nhiều.

- Thời gian qua làng thời trang Việt nhộn nhịp với nhiều show diễn nhưng lại không thấy bóng dáng của chị, tại sao vậy?

- Sau chung kết của cuộc thi Vietnam s Next Top Model mùa All Star, tôi bị sụt ký rất nhiều và tình trạng sức khỏe không được tốt nên đã về quê để tĩnh dưỡng, chăm sóc bản thân. Trong khoảng thời gian ở nhà, tôi đi tập gym, quan tâm hơn đến chế độ ăn uống và giấc ngủ để giúp mình có sức khỏe tốt nhằm nhanh chóng tăng cân.

- Chị từng gây sốc vì thân hình quá gầy guộc và gương mặt thiếu thần sắc tại Vietnam's Next Top Model. Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của chị ra sao?

- Thời gian đó tôi làm việc nhiều và hay thức khuya. Những thói quen không tốt vô tình ảnh hưởng đến sức khỏe, ban đầu chỉ là sụt cân dẫn đến thiếu sức sống và cũng khiến sức đề kháng yếu, dễ bị ốm. Sau khi tạm ngưng đi diễn để về nhà dưỡng bệnh, tôi tăng cân và khỏe lên rất nhiều. Hiện tại sức khỏe của tôi đã ổn định và có thể tiếp tục niềm đam mê với công việc mình yêu thích.

Mới đây, khi tôi đi casting cho show Chung Thanh Phong, nhiều người khen tôi tươi tắn. Thời điểm diễn ra Next Top All Stars, cân nặng của tôi chỉ có 42kg còn hiện tại tôi đã tăng được 7kg. Lấy lại được hình thể như trước nên giờ nhìn tôi không còn ốm tong teo như hình ảnh trong đêm chung kết. So với thời điểm gây sốc vì hình ảnh cò hương thì giờ nhìn tôi có da có thịt và khỏe hơn, gương mặt cũng không còn xanh xao. Vì thế tôi tự tin hơn, trang điểm nhẹ nhàng cũng giúp tôi xinh tươi hơn chút.

- Trong quá trình "tìm lại chính mình", chị gặp những khó khăn gì?

- Nếu nói là tôi thay đổi toàn diện thì chưa hẳn chính xác, vì tôi mới lấy lại số cân trước đây. Thực sự tôi muốn mập hơn chút nữa nhưng cân nặng chỉ dừng ở mức 49kg. Tôi nghĩ nếu mập lên thì khỏe và sức đề kháng tốt hơn. Thời gian trước tôi rất lười ăn, nhiều lúc cố gắng ăn nhưng ói lên ói xuống ngay tại bàn. Sau này đi tập gym, tôi nạp năng lượng bằng cách chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ. Gia đình cũng động viên và giúp đỡ để tôi có thể ăn uống bình thường và khỏe mạnh trở lại.

Tăng 7kg giúp Cao Ngân trở nên trẻ trung và khỏe khoắn hơn.

- Ghi dấu ấn tại Vietnam’s Next Top Model với biệt danh là "Thánh Đơ", trong tương lai chị muốn xây dựng hình tượng thế nào?

- “Thánh Đơ” là biệt danh khán giả đặt cho vì biểu cảm của tôi trong các tình huống ở chương trình truyền hình thực tế. Tôi rất thích nickname này vì nghe dễ thương và khác biệt. Về định hướng xây dựng hình ảnh trong tương lai tôi không dám nói trước, tôi hy vọng khán giả sẽ luôn ủng hộ và theo dõi để thấy được thay đổi của mình. Còn hiện tại, tôi chỉ cố gắng giữ sức khỏe và tránh tình trạng sút cân.

- Nhiều người đẹp showbiz lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để giúp gương mặt, hình thể hoàn hảo hơn. Chị nghĩ thế nào về việc nhờ dao kéo giúp mình ‘lột xác’?

- Tôi nghĩ, nếu mập lên tầm 55kg hay 60kg là nhìn tôi khác liền. Về việc phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi không dám làm vì rất sợ đau.

- Nhiều "bạn bè đồng môn" trong nhà chung Next Top đã tìm kiếm cơ hội phát triển mới tại các cuộc thi hoa hậu và The Face, còn chị?

- Theo tôi, một người mẫu sẽ yêu thích các cuộc thi liên quan mật thiết đến công việc của mình, nhưng mỗi người đều phải tự cảm thấy mình phù hợp với chương trình nào. Tôi luôn ủng hộ và cổ vũ bạn bè đến với các sân chơi mới để tìm cơ hội phát triển, còn tôi thấy mình không phù hợp với The Face vì gương mặt quá đơ.

- Ngoài việc là một người mẫu chuyên nghiệp, sắp tới chị còn làm gì?

- Tôi yêu thích công việc làm mẫu và chưa có kế hoạch tham gia các lĩnh vực giải trí khác. Giờ còn trẻ, tôi thích được xuất hiện trên nhiều sàn thời trang chuyên nghiệp. Sau này già không còn nhiều show thì có thể sẽ đi xin việc làm vì tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Marketing, còn không thì kiếm tiền về quê mở quán cà phê.