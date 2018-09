8 sao Việt mắc lỗi trang phục tuần qua (28/11)

Quần da bó sát với đường cut out được trang trí dây đan phối hợp cùng áo crop top giúp siêu mẫu Minh Tú phô được nét gợi cảm của hình thể. Tuy nhiên, trang phục phá cách lại khiến Minh Tú mang tiếng "lạc quẻ" khi tham gia ghi hình cho chương trình "The Look".