6 ngôi sao cẩu thả, luộm thuộm khi rời thảm đỏ

Lộng lẫy trên thảm đỏ, thậm chí còn được mệnh danh là 'biểu tượng thời trang', nhưng khi rời ánh đèn, họ lại ăn mặc quá xuề xòa.

Trong số những "biểu tượng thời trang" ở Hollywood, có nhiều người được ngưỡng mộ bởi phong cách chỉn chu mọi lúc mọi nơi như Miranda Kerr, Jessica Alba, Emma Stone... Ngược lại, vẫn có người chỉ quan tâm chăm chút tới vẻ ngòai lúc lên thảm đỏ và không có nhu cầm mặc đẹp khi rời ánh đèn hào nhoáng. Những bộ cánh xập xệ khi ra phố của các ngôi sao này được cho là do thiếu sự can thiệp của stylist hoặc một phần vì họ muốn mình được tự do và thoải mái nhất có thể.

Madonna

"Nữ hoàng nhạc Pop" được biết đến bởi cả phong cách âm nhạc lẫn gu thời trang rất độc đáo. Madonna luôn biết tạo sự chú ý trong các sự kiện lớn bằng những bộ cánh hoặc sang trọng hoặc phá cách.

Hình ảnh long lanh ấy biến mất khi cô trở về đời thường. Madonna nhiều lần ra phố với trang phục lôi thôi, kết hợp đồ "hổ lốn" như thể vớ gì mặc nấy mà không cần biết nguyên tắc thẩm mỹ.

Những trang phục dáng lùng bùng cộng cách mặc không gọn gàng làm Madonna trở thành một trong những ngôi sao có streetstyle xấu nhất Hollywood.

Nữ ca sĩ 55 tuổi không ít lần phá cách đến nực cười với kiểu quần ống thấp ống cao cùng tất thể thao như thế này.

Britney Spears

Britney thường chọn những bộ đầm đơn giản ôm gọn mỗi lần đi sự kiện. Có sự can thiệp của stylist và ekip làm đẹp, "công chúa nhạc Pop" nhìn long lanh hơn hẳn.

Ngược lại với hình ảnh quý cô thanh lịch ở trên, Britney có "truyền thống" ăn mặc cẩu thả khi ra phố. Đây chính là lúc gu thẩm mỹ tệ hại của nữ ca sĩ bị lộ vì thiếu người tư vấn.

Không chỉ bỏ mặc mái tóc rối bù, ngôi sao thường xuyên kết hợp đồ một cách ngẫu hứng, bất quy tắc làm thân hình trông càng thấp và mập hơn.

Emma Watson

Ngôi sao sở hữu vô số danh hiệu về thời trang, làm đẹp chỉ có "nhu cầu" giữ hình ảnh trên thảm đỏ.

Các fan của Emma hẳn khá thất vọng khi thấy thần tượng của mình nhiều lần ra phố với bộ cánh kiểu "áo trong thò ra áo ngoài" như thế này.

Emma cho phép mình được ăn vận tự do và thoải mái nhất mỗi khi xa rời sân khấu, thảm đỏ. Có người khen cô giản dị nhưng không ít người lại phản bác rằng giản dị không có nghĩa là xuề xòa.

Emma không bao giờ trang điểm khi ra phố, nhiều lần cô bị cánh paparazzi bắt gặp với trang phục xộc xệch hoặc phối đồ tạm bợ.

Xem tiếp

Châu Sa

* Xem trên iOne.net: Emma không màng danh hiệu icon thời trang khi ra phố