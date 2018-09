15 bộ trang phục khiến sao Việt 'mất điểm' trong năm 2017

Hình thể cân đối, săn chắc của Minh Tú phù hợp để cô diện quần da bó sát, crop top. Tuy nhiên, item chằng chịt đường cut out kèm dây đan này đã làm siêu mẫu mang tiếng "lạc quẻ" khi tham gia ghi hình cho chương trình "The Look".