10 năm 'lột xác' phong cách của Kim Kardashian

2007

Sau khi cuốn băng sex của Kim và người tình cũ Ray J bị rò rỉ trên mạng vào tháng 2/2007, cô cùng cả gia đình Kardashian bỗng trở nên nổi tiếng hơn, thậm chí còn sản xuất chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians. Tuy nhiên, gu mặc của người đẹp vẫn chưa được cải thiện.