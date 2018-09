10 bộ xiêm y đẹp nhất 2016

Sánh vai Zayn Malik, Gigi Hadid được nhiều trang mạng gọi là nữ hoàng của dạ tiệc Met Gala 2016. Lần đầu tiên cùng nhau bước lên thảm đỏ từ khi công khai chuyện tình, nàng mẫu hot và cựu thành viên nhóm One Direction ngay lập tức trở thành tâm điểm nhờ gu thời trang tinh tế, sành điệu, nắm bắt đúng chủ đề về công nghệ của sự kiện năm đó ("Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology"). Gigi diện bộ đầm Tommy Hilfiger dát kim loại vừa cá tính vừa gợi cảm, tôn lên vóc dáng yêu kiều.