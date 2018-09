Sành điệu, đẳng cấp với trang phục Brunello Cucinelli

Những bộ trang phục của hãng mang đến cho người mặc phong cách thanh lịch, sành điệu.

Thương hiệu Brunello Cucinelli nổi tiếng với phong cách thanh lịch. Ông Cucinelli - người sáng lập thương hiệu, từng chia sẻ về quan điểm thời trang của mình rằng: “Ý tưởng của tôi về sự xa xỉ là một phong cách casual-chic, phá cách nhưng sở hữu những đường cắt may chuẩn và tinh tế. Chúng tôi tạo ra những món đồ bạn sẽ không bao giờ có thể cảm thấy muốn từ bỏ, những món đồ bạn có thể mặc từ năm này qua năm khác”.

Cashmere là chất liệu sợi cao cấp làm nên thương hiệu của hãng.

Tuy nhiên, điều làm nên tên tuổi của hãng không chỉ có phong cách casual-chic (thanh lịch nhưng vẫn có chút gì đó “bụi phủi”) hay khả năng làm chủ chất liệu cashmere, hãng còn nổi tiếng bởi là một thương hiệu nhân văn. Người thành lập thương hiệu chia sẻ rằng ông muốn xây dựng một thương hiệu dựa trên những giá trị đạo đức và bác ái. Ông cũng tin rằng con người cần sống hiền hòa, trân trọng và bảo vệ thiên nhiên. Đây chính là lý do ông "hồi sinh" ngôi làng Solomeo, ông mua lại một tòa lâu đài trong làng và biến nó thành nơi làm việc cho những công nhân của mình. Ông nói: “Chúng ta cần làm việc trong những không gian thơ mộng, hài hòa chứ không phải trong những không gian công nghiệp lạnh lẽo". Ông thậm chí còn xây dựng quanh tòa lâu đài những nhà hát để phục vụ nhân viên của mình. Tờ The New Yorker thậm chí đã dành hẳn một bài viết về ông với cái tựa "Hoàng tử của Solomeo".

Những thiết kế trong bộ sưu tập Spring – Summer 2015 của hãng.

Trong buổi khai trương thương hiệu (được phân phối bởi Công ty Rita Võ), đại diện tới từ Italy của hãng, ông Edoardo Simone chia sẻ: ở Italy có hai cái “đỉnh” của chất liệu cashmere là Loro Piana và Brunello Cucinelli. Tuy nhiên, nếu Loro Piana mang phong cách và thiết kế dành cho những người đứng tuổi với độ tuổi tối thiểu trên 40 thì Brunello Cucinelli lại mang phong cách đương đại và phục vụ một đối tượng khách hàng rộng, đa dạng hơn.

Chủ tịch Công ty Rita Võ - Võ Mậu Quốc Triển, Hoa hậu Kỳ Duyên cùng đại diện của hãng Brunello Cucinelli - ông Edoardo Simone trong buổi lễ khai trương thương hiệu tại 63 Lý Thái Tổ, vào ngày 22/12 vừa qua.

(Nguồn: Brunello Cucinelli)