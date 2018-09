Sang trọng và đẳng cấp với kính Bentley

"We are the opposite of mass production" (Tạm dịch Chúng tôi đối lập với số đông) là slogan khẳng định vị trí khác biệt của kính Bentley. Những đường nét, chi tiết của siêu xe Bentley đều hội tụ trên những mẫu kính cao cấp cùng thương hiệu. Các sản phẩm do nhà thiết kế Brett Boydell cùng đội ngũ thợ lâu năm tại Crewe đảm nhiệm.