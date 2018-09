Sáng tạo và mới lạ với trang sức Leman Jewels

Sự yêu mến, tin tưởng của khách hàng là động lực để thương hiệu trang sức của nhà thiết kế Ngọc Đoàn không ngừng sáng tạo và từng bước chinh phục thị trường Mỹ. Chi nhánh mới Leman Jewels vừa cho ra mắt tại 2Bis - Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Cửa hàng nằm trên trục đường kinh doanh sầm uất các sản phẩm nữ trang được chế tác từ kim cương, đá quý…

Với những kiến thức từng học tại Mỹ và kinh nghiệm làm việc cho thương hiệu lớn, khi trở về nước, Ngọc Đoàn mang đến làn gió mới cho các sản phẩm kim cương của thương hiệu Leman Jewels, tạo nên nét riêng mới lạ so với những sản phẩm truyền thống. Một trong những nét nổi bật ở Ngọc Đoàn là sự tỉ mỉ và cẩn thận. Đây cũng chính bí quyết giúp chị thành công và được khách hàng tin tưởng.

Ngọc Đoàn luôn mong muốn những thiết kế trang sức của mình sẽ là điểm nhấn giúp người phụ nữ đẹp và quý phái hơn. Chị cho biết, người tiêu dùng ngày càng tinh tế, sành điệu và am hiểu về kim cương, do vậy, nhà thiết kế phải chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Trước khi đến tay người tiêu dùng, các thiết kế phải trải qua nhiều công đoạn khắt khe do chính tay chị chắt lọc, kiểm tra.

Chia sẻ niềm đam mê, nhiệt huyết với sự nghiệp thiết kế cũng như những nỗ lực xây dựng thương hiệu, Ngọc Đoàn cho biết: “Tôi có niềm đam mê lớn với trang sức, vì thế, mỗi sản phẩm đưa đến khách hàng đều phải được chắc lọc kỹ lưỡng. Tôi bước vào nghề từ năm 16 tuổi nên với tôi, công việc này đã ăn sâu vào máu. Trang sức của Leman được hình thành từ đam mê, tâm huyết và hơn hết là bề dày truyền thống gia đình”.

Nhà thiết kế Ngọc Đoàn đang ấp ủ dự định mở chi nhánh và phát triển thương hiệu tại Mỹ. Vốn sống 10 năm tại đất nước cờ hoa giúp chị hiểu rõ về thị trường, cũng như thị hiếu của người tiêu dùng. Hiện tại, công ty của nhà thiết kế đang từng bước xây dựng thương hiệu và đã bắt đầu đặt những chi nhánh đầu tiên tại thị trường Mỹ và châu Âu.

Video giới thiệu về trang sức Leman Jewels:

Quy trình ra đời một sản phẩm trang sức của Leman Jewels

Sinh ra trong gia đình có bề dày 40 năm hoạt động trong lĩnh vực chế tác trang sức, nhà thiết kế Ngọc Đoàn có 5 năm du học tại Mỹ về ngành giám định kim cương và thiết kế nữ trang, sau đó làm việc cho một thương hiệu danh tiếng tại Mỹ với vị trí kiểm định kim cương. Sau 10 năm sống và làm việc tại xứ sở cờ hoa, Ngọc Đoàn trở về Việt Nam tiếp nối truyền thống kinh doanh trang sức của gia đình. Leman Jewel là một nhánh cửa hàng nằm trong hệ thống thương hiệu có nguồn gốc chế tác kim cương uy tín tại Việt Nam.

