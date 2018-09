Sàn catwalk ấn tượng của các nhà mốt

Còn tại show Marc by Marc Jacobs, hãng lại biến địa điểm ở khu bến tàu New York thành một nơi trú ẩn an toàn giữa ngày tuyết rơi. Sàn catwalk thiết kế thành một sân cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Màu cỏ xanh mướt của sàn diễn làm nổi bật các thiết kế khi bộ sưu tập đa số dùng màu tối. ( Xem thêm hình ảnh )