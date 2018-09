Sách hay mùa thu cho tín đồ thời trang

1. Donna Karan

Với cuốn hồi ký My Journey (Hành trình của tôi) mới xuất bản, nhà thiết kế Donna Karan đã trải lòng về những góc khuất trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Sinh ra trong gia đình có truyền thống về thời trang, với bố là thợ may và mẹ là người mẫu, Donna đến với ngành công nghiệp sáng tạo như một mối duyên được định sẵn. Dù con đường đi tới thành công không hề bằng phẳng, song nhà tạo mốt người Mỹ cũng xây dựng được đế chế thời trang riêng. My Journey là cuốn sách chứa đựng những cảm xúc sâu sắc, kể về người phụ nữ đã sống trọn vẹn với đam mê kể từ khi còn là một đứa trẻ. Nhận xét về tác phẩm, Tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour đã bày tỏ: "Những điều vĩ mô chúng ta làm được thường đến từ chính yếu tố đơn giản nhất ẩn chứa trong đó. Ở New York những năm 1980, không ai có thể so sánh với Donna Karan. Cô ấy đã tạo ra chuẩn mực cho sự nữ tính, tính thực tế và truyền cảm hứng mạnh mẽ tới phụ nữ".