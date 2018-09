Sắc màu New York trong BST thu đông của Bottega Veneta

Mừng sự kiện khai trương cửa hàng flagship của Bottega Veneta tại New York City hồi đầu năm, Giám đốc sáng tạo Tomas Maier khi đó đã quyết định chuyển địa điểm ra mắt bộ sưu tập từ Milan - thành phố của thời trang lụa là sang New York City một trung tâm thương mại, tài chính cũng như văn hóa, thời trang của thế giới. Tomas Maier cho rằng: "Người dân New York can đảm và táo bạo. Không gì ngăn cản được họ". Đó cũng là mục đích mà giám đốc sáng tạo thương hiệu hướng đến qua sự kiện thời trang này cùng phương châm tôn vinh chủ nghĩa cá nhân lâu đời của Bottega Veneta - "khi chữ viết tắt tên bạn là đủ".