Rosemary Boutique ưu đãi cuối năm

Chuỗi cửa hàng Rosemary Boutique triển khai chương trình ưu đãi đến 50% tất cả sản phẩm.

Rosemary Boutique là chuỗi các cửa hàng thời trang cao cấp thuộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nhật Nguyệt. Sau gần 2 năm có mặt tại Việt Nam, những sản phẩm thời trang cao cấp xuất sứ từ Anh và Italy như Closet, Fever London, Darling hay Bruno Premi luôn làm hài lòng và nhận được nhiều sự ủng hộ của những tín đồ thời trang khó tính.

Nhân dịp cuối năm, Rosemary Boutique triển khai chương trình ưu đãi đến 50% tất cả sản phẩm thay cho lời tri ân đến khách hàng.

Một số sản phẩm trong chương trình ưu đãi từ ngày hôm nay:

Chuỗi cửa hàng Rosemary Boutique:

- 8b Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội – 04 6278 2630.

- Vincom C, Bà Triệu, tầng 2, Hà Nội – 04 6253 5022.

- Vincom C, Bà Triệu, tầng 1, Hà Nội – 04 6253 5082.

-The Garden, Mễ Trì, Tầng G, Hà Nội – 04 3787 8791

Facebook: www.facebook.com/rosemarybtq

(Nguồn: Rosemary Boutique)