Rồng Á Đông xuất hiện trên váy áo Valentino

Celia Birtwell là nhà thiết kế Anh, hiện vẫn còn sống và từng cộng tác với hai nhà tạo mốt của Valentino ở bộ sưu tập Pre-Fall. Mô típ rồng trên những bộ đầm đen ở mùa này chính là do Celia sáng tạo. Bà là nàng thơ cho nhiều bức hoạ của David Hockney, đặc biệt là bức Mr and Mrs Clark and Percy gồm cả chồng bà - nhà thiết kế Ossie Clark.