Rộ tin Hà Hồ, Phạm Hương ngồi 'ghế nóng' The Face

Hai người đẹp được dự đoán làm giám khảo của cuộc thi người mẫu mới cùng Lan Khuê.

Sau Vietnam’s Next Top Model, người mẫu trẻ sẽ có thêm một sân chơi mới với tên gọi The Face. Đây là chương trình truyền hình thực tế về nghề người mẫu do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập và đã được mua bản quyền để thực hiện tại Việt Nam. Cuộc thi là cơ hội để các cô gái trẻ có thể vươn gần hơn đến giấc mơ người mẫu chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, chương trình đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ dự thi. Những ngày qua, khán giả yêu thời trang rất tò mò xem ai sẽ đảm nhận vị trí giám khảo. Trước khi có thông tin chính thức từ ban tổ chức, đã có rất nhiều tin đồn về vị trí 3 huấn luyện viên ở mùa giải đầu tiên. Những gương mặt nổi bật như Hồ Ngọc Hà, Hà Anh, Xuân Lan, Phạm Hương, Lan Khuê… đều được khán giả dự đoán có thể góp mặt ở The Face phiên bản Việt.

'The Face' là một chương trình truyền hình về nghề người mẫu gây sức hút tại Mỹ. Nó là cơ hội và bàn đạp giúp người mẫu trẻ tiến lên bước đường chuyên nghiệp.

Một trong những cái tên được nhắc nhiều nhất trong các bảng dự đoán và bầu chọn huấn luyện viên cho cuộc thi là Hồ Ngọc Hà. Từng là siêu mẫu trước khi trở thành ngôi sao ca nhạc, phong cách thời trang luôn được đánh giá cao cộng với những thành công trong sự nghiệp ca hát đã giúp Hồ Ngọc Hà chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả trẻ. Nhiều nguồn tin cho hay rất có thể cô sẽ ngồi "ghế nóng" và cô gần như là lựa chọn số một cho vị trí này.

Sau Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan và Hà Anh là hai gương mặt cũng được dự đoán có khả năng sẽ góp mặt trong cuộc thi. Hà Anh chia sẻ: “Tôi xin phép được trả lời chung cho tất cả các bạn rằng cho đến thời điểm này thì đây chỉ là lời đồn. Nhưng tôi cũng cám ơn sự ủng hộ của đông đảo các bạn và những đánh giá tốt đẹp của các bạn về khả năng chuyên môn của tôi. Tôi rất vui và cảm kích”.

Theo ý kiến của giới yêu thời trang trong nước, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Phạm Hương sẽ là 3 nhân vật sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại 'The Face Việt Nam 2016'.

Bên cạnh những "đàn chị" nổi danh của làng mẫu Việt, hai gương mặt trẻ là Phạm Hương và Lan Khuê cũng được dự đoán sẽ là một trong những huấn luyện viên của mùa giải đầu tiên. Trước thông tin rò rỉ hình ảnh trong video quảng bá cho The Face Việt Nam, Top 11 Hoa hậu thế giới 2015 cho biết ở thời điểm hiện tại, mọi thông tin chỉ dừng lại ở mức độ “tin đồn”. “Nếu được chọn trở thành huấn luyện viên của chương trình, đây sẽ là điều khá tuyệt vời trong năm nay mà cô đạt được”, Lan Khuê chia sẻ.

Khác hẳn việc úp mở về thông tin sẽ tham gia The Face phiên bản Việt của Lan Khuê, Phạm Hương khá hào hứng và chia sẻ niềm vui của mình cùng báo chí về kế hoạch tham gia chương trình của mình, bắt đầu từ tháng 5 tới.

Tối 23/3, rất nhiều khán giả chia sẻ một poster giới thiệu giám khảo của chương trình là Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương và Lan Khuê.

Duy Khánh