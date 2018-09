Rihanna chọn thiết kế Công Trí để chụp hình cho BST 'So Stoned'

Ca sĩ nổi tiếng phải lòng các mẫu thiết kế phóng khoáng của 'Em hoa' nên đã liên hệ với Công Trí để đặt hàng trang phục của anh.

Mới đây, hình ảnh Rihanna mặc trang phục Công Trí được ê kíp của cô đăng tải trên Instagram. Trong ảnh, Rihanna mặc thiết kế màu trắng oversize trong bộ sưu tập 'Em hoa', khoe thân hình gợi cảm và đôi chân dài nuột nà. Đây là một sản phẩm trong loạt hình Rihanna thực hiện để quảng bá cho bộ sưu tập giày của cô kết hợp với thương hiệu nổi tiếng Manolo Blahnik của Mỹ mang tên "So Stoned" - với chủ yếu là các mẫu sandal thanh thoát dây trong có gắn đá quý, pha lê rất nữ tính. Đây là bộ sưu tập thứ 3 và cũng là lần kết hợp cuối cùng của Rihanna trong chuỗi dự án với thương hiệu này. "So Stoned" vừa được ra mắt vào đầu tháng 7 năm nay sau thành công của hai bộ sưu tập trước đó là "Denim Desserts" and "Savage".

Thiết kế váy trắng oversize của nhà thiết kế Công Trí được Rihanna mặc để chụp hình quảng quá cho bộ sưu tập "So Stoned".

Nhà thiết kế Công Trí cho biết, stylist của Rihanna đã liên hệ với anh từ ngày 20/4 để đặt trang phục cho nữ ca sĩ nổi tiếng vì rất ấn tượng với các thiết kế 'Em hoa' được đăng tải trên Vogue.com trong Tokyo Fashion Week. Phía Rihanna cũng yêu cầu may lại theo số đo của cô bộ màu trắng trơn vì rất thích chất liệu và form dáng của trang phục này. Ngày 24/4, Công Trí đã hoàn thành bộ trang phục theo đơn đặt hàng và gửi gấp đi New York cho Rihanna.

Email đặt hàng stylist của Rihanna gửi cho nhà thiết kế Công Trí. Trong đó họ muốn đặt 3 trang phục nhưng có chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp với mục đích sử dụng.

Đây là lần đầu tiên Rihanna lựa chọn trang phục của một nhà thiết kế Việt Nam để phục vụ cho hoạt động nghệ thuật của mình. Hiệu ứng thành công của "Em hoa" ở Tokyo Fashion Week đã đưa các sản phẩm của Công Trí đi ra khỏi biên giới Việt Nam đến với các thị trường khó tính và những ngôi sao tầm cỡ quốc tế. Việc các nghệ sĩ quốc tế ngày càng quan tâm đến các nhà thiết kế Việt Nam mở ra cơ hội tươi sáng cho ngành thời trang Việt trong tương lai.

Hà Thu