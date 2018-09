Reem Acra - nhà thiết kế của những bộ cánh nên thơ

Gu thẩm mỹ sang trọng, nét vương giả và cái nhìn hiện đại ẩn chứa trong mỗi tác phẩm của Reem Acra.

Cô con gái giáo sư và bước ngoặt đến với thời trang

Cùng với Elie Saab và Zuhair Murad, Reem Acra là nhà thiết kế đến từ Li-băng được nhiều ngôi sao khắp thế giới yêu mến. Những bộ cánh lung linh, diễm lệ của người phụ nữ đến từ Trung Đông luôn làm giới mộ điệu mê mẩn mỗi mùa thời trang.

Acra sinh ra tại Trung tâm Y tế của trường Đại học Mỹ ở Beirut, nơi cha mẹ cô đều làm việc. Mẹ của cô tên là Nadia, làm việc ở khoa Y học gia đình, còn bố cô là giáo sư nổi tiếng Aftim Acra của ngành Khoa học môi trường. Cô gái Li-băng lớn lên cùng ba người anh trai. Trong nhà có một người thợ may chuyên may đồ cho cô và mẹ cô. Nhà thiết kế tâm sự: "Điều này là rất hiếm, tôi không biết tại sao mẹ tôi lại có ý tưởng đó. Nhờ vậy, khi lớn lên, tôi học được về vải vóc, cách xây dựng một trang phục mà không biết nó có thể là thời trang hay là gì khác".

Từ khi nhỏ tuổi, Acra đã quan tâm đến cái đẹp, được tiếp xúc với thời trang, vải vóc và thích thú khi cùng mẹ đi mua sắm. Cô thực sự bị mê hoặc bởi nghệ thuật thêu và trang trí hạt cườm sau khi có một bộ váy vintage tuyệt đẹp mà mẹ cô phải năn nỉ một người Ả Rập nhượng lại cho con gái mình.

Những bộ cánh tuyệt đẹp do Reem Acra thiết kế.

Bố của Acra nổi tiếng với thú sưu tầm hổ phách, thường lang thang trên núi cùng các con trai để tìm loại đá quý hữu cơ này. Chính những điều thường nhật của tuổi thơ đã truyền cảm hứng cho thế giới thời trang của Reem Acra, chẳng hạn như gam màu hổ phách được ứng dụng trong bộ sưu tập ready-to-wear năm 2011 của cô.

Mối duyên với nghề thiết kế của Acra bắt đầu thực sự khi cô theo học trường Đại học mà bố mẹ đang công tác, chuyên ngành kinh doanh. Một biên tập viên thời trang đã phát hiện ra tố chất của cô. Đó là khi người này bị quyến rũ bởi bộ váy lụa organza trang trí tinh xảo mà Acra làm từ miếng khăn trải bàn trong phòng ăn tối của mẹ cô, và mặc đến một bữa tiệc. Người phụ nữ ấy đã khuyến khích Acra tham gia một câu lạc bộ thời trang ở trường đại học. Cô từng tổ chức một buổi trình diễn thời trang vào tháng 6/1982 và thu hút khoảng 2.000 người.

Cùng năm đó, cô tốt nghiệp đại học và tạo bước ngoặt trong cuộc đời khi quyết tâm ghi danh vào Học viện Công nghệ Thời trang tại New York. Acra tốt nghiệp loại giỏi vào năm 1986 và nhận được một giải thưởng uy tín. Cô được công nhận là một trong những sinh viên nổi bật nhất trường. Không ngừng bồi dưỡng kiến thức thời trang, Acra tiếp tục học trường thời trang nổi tiếng ESMOD ở Paris.

Acra rời Beirut năm 1983, chuyển đến thành phố New York học, đúng vào lúc cao điểm của cuộc nội chiến Li-băng. Học xong, cô đến Hong Kong và Đài Loan để làm việc. Ở tuổi 25, cô nhận được một dự án 30 triệu USD nhưng đã dành dụm và 7 năm sau ra mắt thương hiệu riêng của mình tại New York. Có một thời gian ngắn, Acra làm việc như một nhà thiết kế nội thất cao cấp rồi lại trở về với niềm đam mê thời trang của mình. Cô cho rằng: "Thiết kế nội thất cũng không khác là bao so với thời trang. Màu sắc vẫn là màu sắc, dù đó là trên một cơ thể hay trong một căn phòng".

Cột mốc đầu tiên đánh dấu tiếng vang trong sự nghiệp thời trang của Acra là khi cô thiết kế chiếc váy cưới đầu tay cho một người bạn. Đây là một nhân vật sành thời trang, đã đặt hàng nữ thiết kế trong ba tuần và muốn mặc trong hôn lễ hoành tráng của mình ở một khách sạn sang trọng của Paris. Chính từ đám cưới ấy, nhà thiết kế Li-băng được đông đảo truyền thông quốc tế để ý, nhớ mặt nhớ tên, trong đó có tờ New York Times.

Ngay sau đó, cô dồn số tiền 20.000 USD để mua vải và dốc sức thiết kế cho các nhà bán lẻ Saks Fifth Avenue và Kleinfeld. Acra nhận được đơn hàng lớn đầu tiên với 30 bộ váy. Sau đó cô làm việc cùng Max Kane, chủ một xưởng may ở Manhattan. Người chủ 89 tuổi đã có nhiều tư vấn, hỗ trợ rất đáng quý cho Acra trong bước đường sự nghiệp.

Ca sĩ Taylor Swift và diễn viên Isla Fisher chọn đầm Reem Acra lấp lánh.

Năm 1997, Acra khởi nghiệp kinh doanh thời trang bằng bộ sưu tập áo cưới. Váy cưới của cô nổi tiếng với thiết kế cổ điển, được thực hiện trên những chất liệu vải tốt nhất, thường áp dụng kỹ thuật thêu tinh tế và đính đá, hạt cườm tinh xảo. Chúng nhanh chóng được nhiều chuyên gia đánh giá là những thiết kế "tao nhã", "không chê vào đâu được".

Show trình diễn bộ sưu tập thời trang đầu tiên của Reem Acra diễn ra năm 1999. Việc giới thiệu các thiết kế của cô đã làm thay đổi ngành công nghiệp áo cưới, tạo ra một "thị trường ngách" (bộ phận nhỏ khách hàng mà các công ty lớn thường không để ý đến) của thương hiệu cao cấp mà trước đó chưa từng tồn tại. Từ đó, nữ thiết kế thường xuyên tổ chức show diễn trong mỗi Tuần lễ thời trang New York.

Trên đà thành công của thương hiệu váy cưới, 6 năm sau ngày thành lập, Reem Acra tiếp tục cho ra mắt dòng thời trang dạ hội và ready-to-wear. Tương tự như đối với váy cưới, các thiết kế dự tiệc, ứng dụng của cô đều gắn liền với sự tỉ mỉ, công phu, nét độc đáo và óc thẩm mỹ vượt thời gian. Tính chất hiện đại được thể hiện bằng màu sắc phong phú, những loại vải đẳng cấp, kiểu dáng hoàn hảo và hoa văn vui tươi.

Nhà thiết kế váy áo cho hoàng gia và người nổi tiếng

Với năng khiếu bẩm sinh về thời trang hòa quyện phong cách châu Âu và sự hiểu biết, bồi đắp về cái đẹp, nữ thiết kế luôn mê hoặc giới mộ điệu bằng những bộ cánh lung linh, hào nhoáng. Gu thẩm mỹ sang trọng, nét vương giả và cái nhìn hiện đại ẩn chứa trong mỗi tác phẩm của Reem Acra.

Dù là bộ sưu tập ready-to-wear hay váy cưới của cô cũng gợi lên chất thanh tao, lộng lẫy. Bằng bản năng của một người phụ nữ, nhà tạo mốt đến từ Trung Đông luôn thấu hiểu phái đẹp và mong muốn đem đến cho các nàng những xiêm y xinh đẹp nhất.

Chính điều đó đã chinh phục những khách hàng thông thái gồm nhiều phụ nữ hoàng gia, giới thượng lưu và vô số những biểu tượng thời trang quốc tế. Nhiều ngôi sao đình đám từng mặc váy của Reem Acra ở đám cưới, trên thảm đỏ và các sự kiện lớn nhỏ.

Các nhân vật nổi tiếng mặc váy dạ hội của nữ thiết kế phải kể đến Angelina Jolie, Madonna, Catherine Zeta-Jones, Halle Berry, Beyonce, Eva Longoria, Jane Fonda, Olivia Munn hay các sao trẻ đang nổi gồm Kristen Stewart, Selena Gomez, Taylor Swift và những gia đình hoàng gia khắp toàn cầu. Váy cưới hiện diện trong lễ thành hôn của LeAnn Rimes, Jenna Dewan và Marcia Cross. Trang phục Reem Acra cũng "phủ sóng" những lễ trao giải danh giá, từ Oscar, Emmy, Quả cầu vàng hay Tony Awards, trang bìa của các tạp chí lớn và trên các bộ phim truyền hình Ugly Betty, Gossip Girl, The Wizard of Oz...

Ngôi sao phim hài New Girl Zooey Deschanel và Kristen Stewart mặc váy Reem Acra trên thảm đỏ.

Angelia Jolie và Madonna là hai ngôi sao mà nữ thiết kế yêu thích nhất: "Tôi yêu Angelina Jolie - chắc chắn không cần thắc mắc lý do tại sao. Tôi cũng yêu Madonna. Đối với tôi, hai ngôi sao này thực sự là biểu tượng phong cách. Họ là những người tiên phong các xu hướng. Có cơ hội để làm váy cho họ là một điều ý nghĩa".

Sản phẩm váy cưới và ready-to-wear mang thương hiệu Reem Acra được 150 nhà bản lẻ trên thế giới đón nhận, gồm các thương hiệu bán lẻ hàng đầu Bergdorf Goodman, Neiman Marcus hay Saks Fifth Avenue, có mặt ở hàng chục quốc gia khắp toàn cầu.

Tháng 8/2007, một phiên bản giới hạn búp bê Barbie mặc váy cưới Reem Acra được ra mắt, thu hút cả những nhà sưu tập lớn tuổi. Nhà thiết kế tâm sự: "Búp bê Barbie luôn là một nguồn cảm hứng vô tận. Được mặc quần áo như nàng ấy là ước mơ của mọi cô gái. Bây giờ chúng tôi đã có những người thợ may làm quần áo cho mình. Trong khi cô ấy may quần áo cho tôi, tôi sẽ ngồi cạnh cô ấy và làm váy cho búp bê từ những mảnh vải còn sót lại".

Những bộ váy cao cấp của Reem Acra có giá cao ngất, còn dòng sản phẩm giá thấp hơn là từ 3.000 - 6.000 USD. Tài năng của cô được nhiều đồng nghiệp công nhận. "Reem Acra được biết đến vì đã tô điểm cho cái đẹp. Cô ấy có cái nhìn mang dấu ấn cá nhân riêng và sống đúng với điều đó", Colleen Sherin, giám đốc thời trang cao cấp của thương hiệu bán lẻ Saks Fifth Avenue nhận định.

Stylist Ilaria Urbinati cho rằng: "Một số nhà thiết kế chỉ cần biết những gì mà mình tác động trên thảm đỏ, và Reem Acra là một trong số họ. Cô ấy luôn làm mọi thứ lấp lánh, màu sắc tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, nó còn phù hợp với khách hàng thuộc mọi hình dáng cơ thể".

Sự nghiệp của Acra lặng lẽ, chậm và ổn định. Bản tính của cô cũng luôn bình tĩnh, ngay trước những thách thức khi thể hiện bộ sưu tập. Tờ New York Times cho rằng: "Sự chậm và ổn định của Acra gần như là một sự bất thường trong thế giới thời trang hiện nay, nơi mà các nhà bán lẻ hay báo chí thời trang luôn chào đón những nhà thiết kế trẻ tiềm năng như Alexander Wang hay Joseph Altuzarra và biến họ thành những ngôi sao".

Reem Acra bày tỏ: "Tôi thích làm mọi thứ từng bước một. Nó sẽ đem đến những kinh nghiệm cho những cấp bậc tiếp theo. Bạn phải toàn tâm vào nó. Tôi làm theo cách của mình và cho tới nay, nó đã rất thành công".

Acra là thành viên của Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA), thành viên Hội đồng quản trị của Hiệp hội thời trang và thiết kế Dubai. Ngoài các giải thưởng thời trang, Acra được vinh danh với giải Building Bridges của một tổ chức phi lợi nhuận vì nỗ lực cải thiện quan hệ giữa các nước Ả Rập với Mỹ.

Cuộc sống riêng cùng chú cún Lou Lou

Nữ thiết kế thích nhạc salsa và tango Argentina cũng như những bài hát của nữ ca sĩ huyền thoại người Pháp thế kỷ 20 Edith Piaf. Bộ phim cô yêu thích nhất là Love Story. Cô thường né tránh những câu hỏi về tuổi tác.

Nhà tạo mốt gốc Li-băng có một chú chó Maltese trắng muốt tên là Lou Lou. Hiện tại, Lou Lou 13 tuổi và thường xuyên được đi khắp thế giới với nữ chủ nhân. Nó còn có xe đẩy riêng và một chiếc túi da màu xanh để chui vào cho Acra xách theo. Chú cún từng có mặt trên sàn diễn thời trang của New York trên tay nhà tạo mốt.

Acra thổ lộ: "Dù là nhà thiết kế nhưng tôi không bao giờ nhét quá nhiều đồ trong hành lý. Giống như nhiều người, tôi thích đi du lịch với người bạn đồng hành. Đó là Lou Lou. 'Nàng ta' là một khách du lịch tuyệt vời, thích khám phá các khách sạn ở Paris và những nơi khác lạ".

Nhà tạo mốt bên chú cún Lou Lou thân thiết của mình.

Reem Acra có một ngôi nhà ở quận Garment, Manhattan (New York) rộng đến 297 mét vuông. Từng là một nhà thiết kế nội thất, Reem Acra biến căn hộ của mình trở nên độc đáo. Tạp chí New York mô tả, trong ngôi nhà của nữ thiết kế, một bức tường là tấm ảnh do Ruven Afanador chụp cho chiến dịch quảng cáo váy cưới Reem Acra được phóng lớn, sắp đặt như một tác phẩm nghệ thuật. Có một tấm bảng gắn những miếng đính sequin, thêu ren mà Acra sử dụng trong bộ váy cưới đầu tiên. Ý tưởng trang trí nhà cửa còn lấy cảm hứng từ bộ sưu tập hổ phách của bố cô.

Ngoài ngôi nhà ở New York, Acra đã mua và cải tạo một căn hộ 222 mét vuông từng bị ném bom, được xây dựng vào thế kỷ 19 ở làng Saifi gần thành phố Beirut quê hương cô. Tờ Wall Street Journal mô tả, căn hộ có đồ đạc tối giản và màu sắc đậm đà. Reem Acra sở hữu tất cả 4 ngôi nhà: 2 căn hộ ở Beirut, một ở New York và một ở Nashville. Mẹ và anh trai cô là bác sĩ Sari Acra sống ở Nashville.

Acra đam mê cưỡi ngựa. Hãng của cô đã tài trợ nhiều cuộc thi của môn thể thao đua ngựa như Cúp thế giới Federation Equestre Internationale, giải thưởng thường niên Best Athlete và thường xuyên dự các sự kiện đua ngựa được tổ chức trên toàn thế giới.

