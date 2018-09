Quyến rũ với nội y Francesca Mara

Các sản phẩm của thương hiệu thời trang nội y đến từ Pháp được sáng tạo với kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế và sang trọng.

Francesca Mara là thương hiệu thời trang đồ lót cao cấp từ Pháp, được sản xuất bởi SCAVI International - tập đoàn hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực thời trang đồ lót, chuyên xuất khẩu những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới sang thị trường châu Âu, Mỹ và Canada.

Các mẫu nội y được sáng tạo bởi bàn tay tài hoa của những nhà thiết kế châu Âu với kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng, quyến rũ và tinh tế đến từng chi tiết. Đặc biệt, sản phẩm được thiết kế dựa trên các nghiên cứu về vóc dáng và nhu cầu của phụ nữ Việt Nam, trong đó có nhu cầu về nâng ngực của một số chị em, đảm bảo mang đến cho người mặc sự thoải mái và tự tin trong suốt quá trình sử dụng.

Sản phẩm của hãng được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu, đặc biệt không sử dụng hoá chất độc hại, an toàn cho làn da và sức khoẻ, được chứng nhận bởi OEKO-TEX (International Association for Research & Testing in the Field of Textile Ecology). Francesca Mara đa dạng về dòng sản phẩm, từ các sản phẩm truyền thống (basic), đến dòng sản phẩm thời trang (fashion) hay kiểu dáng năng động (sporty) và đồ lót tạo dáng (shapewear) phù hợp với mọi nhu cầu của phái đẹp với mức giá từ 195.000 đồng cho áo ngực và 45.000 đồng cho quần lót.

Hệ thống cửa hàng:

- 340 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, TP HCM.

- 1074 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, Tân Bình, TP HCM.

- Lô 14, Đường 19A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai.

- 38 Trần Cao Vân, TP Huế.

- 368 Hùng Vương, Đà Nẵng.

- 50 NguyễnThị Minh Khai, Đà Nẵng.

- 45 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng.

- 261 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam.

- 239 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam.

- 1/8 Trấn Quang Khải, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.

- 32A Lý Thánh Tôn, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa.

- 5A Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- 64 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- 281 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.

- 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

- 585 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

- 461 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- 144 Trần Huy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Số 8 Lô 13B Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

- 75B Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội.

- 93 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Truy cập website: http://francescamara.com.vn để xem các sản phẩm của Francesca Mara và Facebook.com/fmaraofficialfanpage để cập nhật những thông tin mới nhất về thương hiệu.

(Nguồn: Francesca Mara)