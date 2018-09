Quan điểm về thời trang của phái đẹp

Tống Thanh Ngọc - SBD 164

Là một nhân viên phòng vé máy bay, tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, tôi luôn hướng tới phong cách thanh lịch. Đây chính là sự tôn trọng khách hàng và tôn trọng chính mình. Với sở thích thời trang, đôi khi tôi cũng tự thiết kế và cắt may cho mình những bộ váy đơn giản, phù hợp với công việc. Mặc những chiếc váy tự may, tôi thật sự cảm thấy tự tin. Tôi không học qua bất kỳ trường lớp nào về cắt may, nhưng một phần là sở thích, một phần cũng là do điều kiện kinh tế chưa cho phép mình diện những bộ đầm đắt tiền.

Biết IVY mở cuộc thi này, tôi mong muốn mình có cơ hội thử sức với chính bản thân cũng như được mặc những bộ đầm mà mình ao ước. Phương châm sống của tôi là: Ông trời rất công bằng, vì vậy hãy luôn lạc quan, nỗ lực, cố gắng.