Quà tặng từ thời trang mặc nhà Paltal

Chương trình ưu đãi tặng quà mừng đại lễ 30/4-1/5 được áp dụng tại hơn 600 cửa hàng trên toàn quốc và kênh bán hàng online.

Hoạt động hơn 17 năm qua với quy trình sản xuất khép kín, chủ động từ khâu dệt vải đến in, thêu, cắt, may..., thương hiệu thời trang mặc nhà Paltal ngày càng khẳng định chất lượng và trở thành sự lựa chọn của nhiều chị em. Chất vải cotton và thun lạnh được Paltal sử dụng đạt chứng nhận không chứa hóa chất Formaldehyde độc hại, an toàn cho da, qua kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO của Phòng kiểm nghiệm Dệt may và Hóa học Intertek Việt Nam. Ngoài ra, áo khoác của thương hiệu cũng có khả năng chống tia tử ngoại UV đến 99% do Intertek Việt Nam kiểm định tiêu chuẩn quốc tế.

Dịp này, thương hiệu tổ chức chương trình ưu đãi lớn trên toàn quốc. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, Paltal tặng ngay một bộ đùi thể thao trị giá 290.000 đồng cho hóa đơn trên 999.000 đồng; tặng áo thun cao cấp hoặc quần thể thao năng động trị giá 145.000 đồng cho mỗi đơn hàng từ 499.000 đồng. Tại khu vực miền Trung, miền Nam và mua hàng online tại địa chỉ shop.paltal.vn, khách hàng sẽ nhận được một áo thun cao cấp trị giá đến 189.000 đồng cho mỗi đơn hàng từ 499.000 đồng.

Chương trình áp dụng tại tất cả cửa hàng trên toàn quốc có treo băng rôn và kênh bán hàng online, từ ngày 27/4 đến 7/5 hoặc đến khi hết quà tặng.

Một số mẫu thiết kế của thương hiệu:

Bộ dài, tay ngắn trẻ trung.

Áo khoác chống tia tử ngoại được chứng nhận chống tia UV-B lên đến 99% - AKCN 141 9835.

Bộ lửng thể thao trẻ trung với họa tiết kẻ sọc năng động.

Áo khoác chống tia tử ngoại - AKCN 141 9834.

Váy ngủ cotton với sợi vải cao cấp, đem lại sự thoải mái và an toàn cho da.

Áo ngủ chất liệu thun lạnh mát mịn, đem lại sự quyến rũ, đằm thắm.

Bộ dài, tay dài với chất liệu cao cấp, giúp giữ ấm cơ thể trong những ngày tiết trời se lạnh.

Bộ lửng không tay giúp những hoạt động hàng ngày trở nên thoải mái, linh động hơn.

Bộ lửng thể thao mang đến vẻ năng động và tiện lợi cho chị em.

Dòng áo ngủ voal lưới không chỉ mang đến cho người mặc những giấc ngủ sâu, thoải mái mà còn tạo nét gợi cảm và quyến rũ.

