Playboy ưu đãi lớn mừng sinh nhật

Nhân dịp sinh nhật 3 tuổi, Playboy Fashion tri ân khách hàng với chương trình giảm giá tới 70% sản phẩm từ 6/8 đến 16/8 tại tất cả các showroom.

Là hãng thời trang đến từ Mỹ, Playboy được giới trẻ yêu thích và lựa chọn bởi những set đồ mang phong cách trẻ trung, cá tính và hợp xu hướng. Chỉ với những thiết kế đơn giản, không cầu kỳ được mix tinh tế, khéo léo với cá tính thời trang riêng biệt, Playboy làm hài lòng mọi style của giới trẻ. Những item của Playboy khiến người diện nổi bật, thời thượng nhưng vẫn tự nhiên, cuốn hút mà không gượng ép. Một vài hot trend như white on white (mix cả bộ trắng), matchy and matchy (mix cả bộ cùng họa tiết, màu sắc), minimalist (phong cách tối giản với những trang phục đơn màu), maximalist (phong cách phóng khoáng, tự do phá cách) đều có mặt tại Playboy. Ngoài ra, các bạn còn dễ dàng tìm thấy những item đinh với kimono tua rua, short taffeta silk, đầm organza yêu kiều đến jumpsuit lụa phóng khoáng.

Một số thiết kế trong chương trình ưu đãi của Playboy:

Page Playboy: http://on.fb.me/1gJ5bRR

Hotline: 0919258869

Showroom: 177 Giảng Võ, Hà Nội. Tel: 043.736.8282

Showroom: 26 Đồng Khởi, TP. HCM. Tel: 083.822.6089

