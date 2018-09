Pivon khuyến mãi 50% nhân ngày Phụ nữ

Bộ sưu tập gồm nhiều dòng sản phẩm từ những mẫu váy nhẹ nhàng, lãng mạn đến các bộ vest sang trọng.

Đón chào mùa thu năm nay, thời trang công sở cao cấp Pivon ra mắt bộ sưu tập “Nhuộm sắc thu” với những bộ cánh tone màu hiện đại như: đỏ, sắc tím hồng, be hồng cùng màu tím than cá tính. Các nhà thiết kế chuyên nghiệp của hãng đã tôn vinh những mẫu váy, juyp, vest bằng những đường cắt tinh tế, họa tiết in thêu cầu kỳ như: thêu laser, sequin, in nổi 3D mang đậm màu sắc riêng. Bộ sưu tập gồm nhiều dòng sản phẩm từ những mẫu váy nhẹ nhàng, lãng mạn đến các bộ vest sang trọng. Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hãng dành tặng ưu đãi lên đến 50% tất cả sản phẩm tại hệ thống showrooom.

Cùng ngắm những mẫu thiết kế đẹp mắt trong bộ sưu tập mới.

Mã sản phẩm DH1265.

Mã sản phẩm DD1415.

Mã sản phẩm DD1408.

Mã sản phẩm DD1397.

Mã sản phẩm DD1369.

Mã sản phẩm AD1194, QH366.

Mã sản phẩm V315, AD1187,J302.

Mã sản phẩm V351, AD1187, J302.

Mã sản phẩm V364, J321.

Mã sản phẩm V413, J320. Địa điểm chụp: Times City.

Pivon là nhà tài trợ trang phục MC cho một số chương trình truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam.

Hệ thống showroom của Pivon tại Hà Nội:

- 141 Thái Hà.

- 56A Bà Triệu.

- 247 Tôn Đức Thắng.

- 201 Chùa Bộc.

- 340 Kim Ngưu.

Hotline: 0902 134 331.

Website:Pivon.vn.

