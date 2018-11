Phương Khánh tiết lộ đầm dạ hội mặc trong chung kết Miss Earth

Cô sẽ diện trang phục màu vàng, lấy ý tưởng từ hình ảnh mặt trời của NTK Linh San.

Trước ngày diễn ra chung kết Miss Earth 2018, Phương Khánh hé lộ bộ đầm dạ hội cô sẽ diện trong đêm thi quan trọng vào tối 3/11 tại Philippines. Trang phục có tên 'Life of the sun' (Nguồn sống của mặt trời) do NTK Linh San thực hiện với màu vàng rực rỡ cùng chi tiết đính kết đá tạo thành tia sáng chạy dọc thân váy như những tia nắng mặt trời đang chiếu rọi. Bộ đầm còn có chi tiết khoét ngực sâu, cut out ở phần eo và đường xẻ cao quá đùi nhằm tôn lên đường cong cơ thể cho Phương Khánh.

Bản phác thảo đầm dạ hội Phương Khánh sẽ diện trong chung kết Miss Earth 2018.

NTK Linh San cho biết chị và những người thợ lành nghề đã miệt mài thực hiện trang phục trong suốt 20 ngày. Từng viên đá được đính kết thủ công một cách tỉ mỉ. "Váy dạ hội của Phương Khánh được chuẩn bị chu toàn từ những đường may cho đến kỹ thuật đính kết phức tạp. Tôi tin rằng Phương Khánh sẽ toả sáng khi mặc thiết kế này, và cô ấy sẽ lại một lần nữa tái hiện hình ảnh 'nữ thần mặt trời' trên sân khấu Miss Earth 2018", NTK Linh San nói.

Phương Khánh đoạt giải 'Trang phục dân tộc' khu vực châu Á tại Miss Earth 2018 Phương Khánh trình diễn ở phần thi 'Trang phục dân tộc'

Trước đó, trong phần thi trang phục dân tộc vào ngày 11/10, Phương Khánh đã gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả qua bộ cánh 'Nữ thần mặt trời' cũng do nhà thiết kế Linh San thực hiện. Trang phục giúp đại diện Việt Nam đoạt huy chương vàng khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Thiết kế có phần tà xòe rộng, giúp đại diện Việt Nam trở nên lộng lẫy.

Chỉ còn một ngày nữa là diễn ra chung kết nên Phương Khánh đang dốc sức tập luyện cùng hơn 90 thí sinh khác đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Cách đây ít ngày cô bị cảm lạnh nhưng hiện tại sức khỏe đã tốt hơn do được bác sĩ kê đơn thuốc và chăm sóc kỹ lưỡng. Người đẹp chia sẻ, sáng nay cô dậy từ rất sớm để tham gia khớp sân khấu. "Tôi bị sốt một phần do ở nhiều trong môi trường có nhiệt độ thấp, một phần vì quá lo lắng cho cuộc thi. Tuy nhiên, tôi quyết tâm sẽ làm hết sức để tỏa sáng và mang lại thành tích cao trong đêm chung kết vào ngày mai", Phương Khánh nói.

Phương Khánh dù bị cảm lạnh nhưng vẫn tự tin trả lời vấn đáp ban giám khảo vào sáng 1/11.

Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, đại diện đơn vị cử Phương Khánh tham gia Miss Earth 2018, tin rằng cô là một 'chiến binh' mạnh mẽ, kiên cường. Anh rất hài lòng về những gì cô đã làm được trong cuộc thi năm nay. Trong một tháng hoạt động tại Miss Earth 2018, Phương Khánh khiến khán giả trong nước tự hào khi liên tiếp đoạt nhiều thành tích tốt như: huy chương vàng ở phần thi dạ hội, huy chương bạc phần thi áo tắm, giải Trang phục dân tộc đẹp nhất khu vực châu Á - châu Đại Dương. Cô có nhan sắc trẻ trung, sự tự tin cùng khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Đêm chung kết Miss Earth 2018 sẽ diễn ra vào 20h ngày 3/11 theo giờ địa phương tại Philippines (19h ngày 3/11 giờ Hà Nội) và được phát trực tiếp trên Fanpage, kênh Youtube và kênh truyền hình Fox Life.