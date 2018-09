Phu nhân John Kennedy - biểu tượng thời trang kiều diễm

Trang phục màu hồng bà mặc trong ngày định mệnh khi đi bên John F. Kennedy năm 1963 sau đó đã dấy lên cuộc tranh cãi trong làng thời trang rằng nó có phải của Chanel thật hay không. Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Karl Lagerfeld cho rằng, đó là một bản sao được nhà thiết kế Mỹ gốc Pháp Oleg Cassini may lại. Nhà viết tiểu sử Justine Picardie (nữ tác giả của cuốn tiểu sử về Coco Chanel) lại khẳng định, bộ cánh đúng là sản phẩm sao chép nhưng đặt vải cao cấp từ Chanel Paris số 31 Rue Cambon, do Chez Ninon may.