Phong cách sexy của 4 'người đẹp không tuổi'

Trang phục trẻ trung và gợi cảm giúp Hồng Nhung, Việt Trinh, Thủy Hương, Giáng My 'níu giữ" tuổi xuân.

"Người đẹp không tuổi" là cụm từ mà khán giả hâm mộ thường sử dụng khi nhắc đến những giai nhân có nét đẹp mặn mà và bền bỉ cùng thời gian. Ngoài những bí quyết riêng để duy trì nét thanh xuân, chính thời trang cũng góp một phần đáng kể trong việc giúp 4 giai nhân Hồng Nhung, Thủy Hương, Việt Trinh và Giáng My trẻ đẹp cùng năm tháng. Mỗi người đều gu thời trang riêng nhưng điểm chung dễ dàng nhận thấy là họ đều thích những mẫu trang phục khéo khoe nét gợi cảm.

Diva Hồng Nhung

Hồng Nhung không hiếm lần lọt vào danh sách sao xấu trong tuần, điều đáng tiếc này xảy ra cũng bởi tình yêu quá lớn của chị dành những kiểu tóc bới cầu kỳ. Song nếu xét trên tổng thể, Hồng Nhung lại là nữ ca sĩ có phong cách thời trang thuyết phục nhất so với các diva còn lại của làng nhạc Việt.

Sở hữu vóc dáng của một cô chim sẻ bé bỏng, Hồng Nhung thường chọn những mẫu váy quây ôm sát cơ thể. Thêm vào đó những chi tiết cắt cúp ngực đẹp mắt, áo hai dây mảnh mai giúp nữ ca sĩ gợi cảm hơn bao giờ hết.

Diễn viên Điện ảnh Việt Trinh

Theo nhận xét của khán giả hâm mộ, từ thời hoàng kim của phim "mì ăn liền" tới thời điểm hiện tại, diễn viên Việt Trinh vẫn giữ được nét đẹp "hút hồn" với đôi mắt biết nói và gương mặt khả ái. "Người đẹp Tây Đô" thường được điểm cộng về phong cách thời trang khi khéo léo chọn những mẫu váy dạ hội theo tinh thần tối giản. Đó là những mẫu trang phục với khoảng hở nhẹ nhàng ở thiết kế lệch vai, vai trần, váy xẻ cao trên những mảng màu đơn sắc như đỏ, đen, trắng, họa tiết hợp mốt.

'Người đẹp trong tranh' Thủy Hương

Với công việc của một doanh nhân, phong cách thời trang của người đẹp Thủy Hương luôn mang đến nét thanh lịch hiện đại và không kém phần gợi cảm. Khi tham gia các sự kiện văn hóa giải trí, chị thường tránh được những lỗi quá lòe loẹt với mầu sắc, diêm dúa với phom dáng váy áo như một số mỹ nhân showbiz Việt.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My

Hoa hậu Giáng My từng đôi lần mang tiếng chọn trang phục dạ tiệc quá cầu kỳ. Thông thường người đẹp không tuổi vẫn chọn những mẫu váy dạ hội mang dáng vẻ kiêu sa và lộng lẫy của các thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng như của các nhà thiết kế Việt Nam.

Song đó không phải là hình ảnh đẹp nhất về Giáng My, chị thu hút và tạo nên thiện cảm cùng đông đảo độc giả bởi nét nhẹ nhàng và gợi cảm ở trang phục xuyên thấu ấn tượng. Các mẫu váy cắt may phom dáng đẹp trên các chất liệu vải ren, vải sheer, vải voan lụa mỏng giúp Giáng My nổi bật và tươi trẻ hơn.

