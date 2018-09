Phong cách quyến rũ của Á hậu Hạ My

Sau cuộc thi, Hạ My sẽ về nước để duy trì hoạt động thiện nguyện. Với danh hiệu "Á hậu người Việt thế giới 2015", người đẹp sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp cũng như các hoạt động thiện nguyện có ích cho cộng đồng. Model: Á hậu Nguyễn Hoàng Hạ My, Photo: Thiện Viễn, Make up: ND Duy, Fashion: Áo dài Brian Võ, Sơn Collection.