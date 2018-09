Phong cách đặc trưng của 5 nhà thiết kế Việt

Phương My, Chung Thanh Phong, Lê Thanh Hòa, Thủy Nguyễn, Lâm Gia Khang đều tạo được dấu ấn riêng trong làng thời trang Việt.

Thủy Nguyễn

Điểm nhấn nổi bật và giúp Thủy Nguyễn tạo nên sắc thái riêng trong phong cách thiết kế chính là việc sử dụng họa tiết truyền thống đi cùng các chất liệu như: lụa, gấm, nhung the hay các phụ kiện thô mộc.

Đặc biệt vải gấm là chất liệu giúp chị khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và mang đến nhiều thiết kế tôn nét đẹp truyền thống. Không chỉ dừng lại ở việc chọn gấm và áo dài làm đề tài khai thác, Thủy Nguyễn còn khéo chắt lọc hình ảnh đẹp của thiên nhiên và hội họa để mang đến sắc màu tươi mới cho các bộ sưu tập của mình.

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn và siêu mẫu Thanh Hằng.

Họa tiết đậm chất Á Đông và chất liệu vải gấm luôn được Thủy Nguyễn thể hiện trong các bộ sưu tập của mình.

Chung Thanh Phong

Chung Thanh Phong là một trong những nhà thiết kế trẻ luôn thể hiện việc không ngừng sáng tạo và nỗ lực trong quá trình phát triển sự nghiệp. Mỗi bộ sưu tập mới lại thêm một lần nữa khẳng định từng bước tiến của anh. Trong những năm đầu khi mới bén duyên với công việc thiết kế thời trang, Chung Thanh Phong khá loay hoay với việc định hình hướng đi. Cho tới cuối năm 2013, giới mộ điệu trong nước đã cảm nhận rõ phong cách sexy, cá tính và hơi thở hiện đại trong từng mẫu thiết kế của Chung Thanh Phong.

Để giúp mình tạo dựng được một lối đi riêng, Chung Thanh Phong thường đầu tư một cách chỉn chu cho phần xử lý chất liệu, trong đó các loại vải tôn nét gợi cảm như: lưới, ren, xuyên thấu... đều được anh khai thác triệt để.

Năm 2015, Chung Thanh Phong khẳng định thực lực của mình với show diễn cá nhân được tổ chức vào đầu tháng 10.

Trang phục của Chung Thanh Phong luôn toát lên nét sexy, cá tính và hòa cùng hơi thở đương đại.

Phương My

Hai yếu tố luôn được đề cao trong các thiết kế của Phương My là đường cắt may tinh tế và chất liệu sang trọng. Trong nhiều bộ sưu tập, các chất liệu vải lụa nhân tạo được dệt riêng và nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản đã giúp các sản phẩm của Phương My không thể “hòa lẫn”. Thêm vào đó sự khéo léo trong cách tạo khối cho trang phục cũng giúp nữ thiết kế trẻ nêu bật được ngôn ngữ thời trang cá nhân. Trong đó có thể kể đến các mẫu váy phồng hông, váy dáng lục bình dựng phom đầy tinh tế và mang đặc riêng của Phương My.

Phong cách chủ đạo của Phương My là mang đến các sản phẩm thuộc dòng thời trang ứng dụng, tôn vinh vẻ đẹp nữ tính và mong manh nhưng đầy nhiệt huyết của người phụ nữ châu Á.

Nhà thiết kế Phương My.

Phương My tạo được nét riêng trong phong cách thiết kế bởi kiểu dáng váy tạo khối phồng hông, váy lục bình có đường nét uyển chuyển.

Lê Thanh Hòa

Các sản phẩm của Lê Thanh Hòa hướng đến việc xây dựng vẻ đẹp đài các và sang trọng cho phái đẹp. Chính vì thế chất liệu lụa, voan lụa mỏng, ren thường anh sử dụng để tạo nên những bộ cánh lộng lẫy.

Để mang đến điểm nhấn ấn tượng và khác biệt, nhà thiết kế trẻ thể hiện rõ sự tỉ mỉ qua cách đính kết và đường may sắc nét trên mỗi trang phục. Nhiều mẫu váy của anh được thực hiện khá kỳ công nhằm mang đến những họa tiết độc đáo và góp phần làm tăng giá trị thẩm mỹ cho từng món đồ.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và Khánh My.

Trang phục của Lê Thanh Hòa luôn trở nên bắt mắt bởi lối đính kết thủ công vô cùng cầu kỳ và tỉ mỉ.

Lâm Gia Khang

Lâm Gia Khang là một cái tên mới của làng thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Nhưng chỉ sau một năm theo đuổi lĩnh vực này, chàng trai 9x đã có được một khởi đầu khá may mắn. Nhiều người đẹp nổi tiếng trong làng giải trí Việt như: Thanh Hằng, Đặng Thu Thảo, Angela Phương Trinh, Diễm My 9x… đều yêu thích các mẫu trang phục của Lâm Gia Khang bởi nó chứa đựng sự thanh lịch, gợi cảm chừng mực và toát lên sự văn minh.

Phom dáng trang phục theo xu hướng hiện đại của châu Âu, cùng với cách chọn lựa các chất liệu ngoại nhập cao cấp đã giúp nhà thiết kế trẻ có được những bộ sưu tập được giới chuyên môn và khán giả yêu thời trang đón nhận.

Lâm Gia Khang và Diễm My 9x.

Đi theo tinh thần hiện đại, trang phục của nhà thiết kế 9x được sao Việt ưa chuộng bởi nó giúp họ thể hiện gu ăn mặc đồng điệu cùng những xu hướng thời trang mới.

