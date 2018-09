Phan Như Thảo dự thi Asia's Next Top Model

Cô đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn như kỹ năng catwalk, làm bài test IQ, trả lời 50 câu thể hiện cá tính và phỏng vấn trực tiếp.

Là đại diện của Việt Nam, Phan Như Thảo gây bất ngờ khi tham dự cuộc thi này bởi mọi dự đoán trước đó đều nhằm vào các người mẫu Vietnam's Next Top Model như Nhã Trúc, Trà My, Lê Thúy, Thùy Dương hay Mai Giang. Do ảnh hưởng từ scandal ảnh nóng của Thùy Trang năm ngoái, các thí sinh Việt Nam năm nay gặp khó khăn hơn nhiều nước khác vì bị Ban tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng lý lịch để tránh trường hợp tương tự. Phan Như Thảo đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn gồm: làm clip tự giới thiệu bản thân (Xem tại đây), kỹ năng catwalk, làm bài test IQ, trả lời 50 câu thể hiện cá tính và phỏng vấn trực tiếp với Ban giám khảo.

Sinh năm 1987, Phan Như Thảo cao 1m73, nặng 49 kg, số đo 3 vòng 84-60-90. Cô từng lọt vào top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Người mẫu triển vọng 2008. Ngoài nghề người mẫu, chân dài cũng tham gia đóng phim… Cuối năm 2011, cô tạm dừng hoạt động tại Việt Nam để sang Singapore học.

Ban giám khảo của Asia's Next Top Model 2013

Cuộc thi Asia's Next Top Model năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi siêu mẫu Nadya Hutagalung. Ngoài ra, 3 vị giám khảo khác cùng ngồi ghế nóng là chuyên gia catwalk Adam Williams (Giám khảo casting của Vietnam's Next Top Model), chuyên gia sắc đẹp người Philippines, Joey Mead King, và nhiếp ảnh gia Mike Rosenthal.

Asia's Next Top Model mùa thứ 2 được ghi hình tại Malaysia và sẽ bắt đầu khởi chiếu ngày 8/1/2014 trên kênh Star world.

